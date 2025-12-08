© Foto: DALL·E

G Mining Ventures erhält eine 20-Jahres-Lizenz für das Goldprojekt Oko West in Guyana. Der Goldabbau startet 2026, die Aktie ist 2025 bereits 178 Prozent gestiegen und Analysten werden optimistischer.G Mining Ventures gab am Montag bekannt, dass die Guyana Geology and Mines Commission eine Bergbaulizenz für das zu 100 Prozent im Besitz des Unternehmens befindliche Goldprojekt Oko West in der Region 7 in Guyana erteilt hat. Das Unternehmen teilte mit, dass die Lizenz mit Wirkung vom 5. Dezember erteilt wurde und eine Gültigkeitsdauer von zwanzig Jahren hat. Sie berechtigt zur Erschließung, zum Betrieb und zur kommerziellen Goldproduktion in Oko West. Das Unternehmen kommentiert dies wie …