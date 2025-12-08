Anzeige
Mehr »
Montag, 08.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Countdown auf Biotech-News: Starke News in 3 Tagen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
08.12.2025 23:03 Uhr
235 Leser
Artikel bewerten:
(1)

NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.025 Punkte

DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.025 Punkte

DOW JONES--Surteco haben am Montag nachbörslich um rund 8 Prozent nachgegeben. Der Hersteller von Oberflächenmaterialien hatte am frühen Abend seinen Ausblick für das Gesamtjahr gesenkt. Brenntag zeigten sich praktisch unverändert davon, dass die Kühne Holding ihre Beteiligung an dem Chemikalienhändler auf 20,1 von 15 Prozent aufgestockt hat. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.024,65  24.046,01    -0,1% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 16:29 ET (21:29 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.