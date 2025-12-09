Bitcoin vor entscheidendem Moment: Zwei zentrale Indikatoren formen jetzt den Trend

Bitcoin zeigt nach einem Anstieg von rund drei Prozent innerhalb von 24 Stunden neue Stärke. Der Kurs hält sich stabil über der Marke von 91.500 US-Dollar und eröffnet damit eine volatil erwartete Handelswoche. Besonders der anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank könnte starke Impulse für Risikoassets auslösen - doch zwei On-Chain-Indikatoren liefern bereits jetzt Hinweise auf den tatsächlichen Marktdruck.

Hash Ribbon und STH-NUPL warnen vor erhöhter Marktspannung

Der Hash Ribbon zählt zu den aussagekräftigen Indikatoren für langfristige Marktphasen. Er analysiert die Hashrate der Miner und zeigt an, wann wirtschaftlicher Druck im Mining entsteht. Der aktuelle Wechsel in den negativen Bereich deutet auf eine mögliche Kapitulation hin - ein Zustand, in dem Miner ihre Maschinen abschalten, Bestände liquidieren oder kurzfristige Liquidität sichern.

Historisch markierte diese Phase häufig das Ende schwacher Marktperioden. Sobald sich das Mining bereinigt, stabilisiert sich die Netzwerklast, und langfristige Investoren dominieren wieder das Marktgeschehen. Genau dieses Muster scheint sich im aktuellen Zyklus erneut abzuzeichnen.

Auch der Short-Term Holder NUPL sendet klare Warnsignale. Ein negativer Wert zeigt, dass kurzfristige Käufer im Verlust stehen - eine Gruppe, die für schnelle Reaktionen und verstärkten Verkaufsdruck bekannt ist. Tiefe Werte führten in der Vergangenheit oft zu Panikverkäufen und anschließenden Bodenbildungen, was von vielen als Chance interpretiert wird.

Analysten erwarten mögliche Trendwende - Kursziele bis zu 140.000 US-Dollar

Mehrere Marktbeobachter erkennen ein wiederkehrendes Muster im Chartverlauf. Ein höheres Tief nahe der 85.000-Dollar-Zone und eine abnehmende Verkaufsdynamik könnten auf einen bevorstehenden Richtungswechsel hindeuten. Sollte die Zone halten, sehen einige Analysten eine mögliche Erholung, die den Bitcoin-Kurs bis in den Bereich von 140.000 US-Dollar tragen könnte.

Der Blick auf die Futures-Daten zeigt ebenfalls eine mögliche Bereinigung: In nur 30 Tagen wurden rund 36 Milliarden US-Dollar an Long-Positionen liquidiert. Diese Reduktion übermäßigen Leverages entspricht typischen Bullenmarktphasen der Mitte eines Zyklus, nicht dessen Ende.

Auch makroökonomisch ergibt sich ein unterstützendes Gesamtbild. Steigende globale Liquidität, zusätzliche US-Reserven in dreistelliger Milliardenhöhe, neue fiskalische Maßnahmen in Asien und potenzielle Veränderungen an der Fed-Spitze schaffen ein Umfeld, in dem historisch selten Bärenmärkte beginnen.

Bitcoin Hyper Presale: Rekordinteresse für neue Layer-2-Technologie

Parallel zu den Marktbewegungen rückt die Aufmerksamkeit vieler Investoren auf Bitcoin-nahe Infrastrukturprojekte wie Bitcoin Hyper (HYPER). Die Layer-2-Lösung hat sich in kurzer Zeit als eines der meistbeachteten Projekte positioniert. Sie kombiniert schnelle und günstige Transaktionen mit echter Bitcoin-Integration durch Tokenisierung.

Der HYPER-Token übernimmt dabei zentrale Aufgaben im Netzwerk - von Gebührenzahlungen über Validierung bis hin zu Governance und Staking. Besonders hervor sticht das aktuelle Staking-Modell mit rund 40 % APY. Mit fast 30 Millionen US-Dollar eingesammeltem Kapital zählt der Presale zu den stärksten im laufenden Zyklus.

