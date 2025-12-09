Strategischer Vertrag über Content-Lizenzierung und Koproduktion verbindet iFIT-Mitglieder mit dem F45-Trainingserlebnis im Studio

iFIT, ein weltweit führender Anbieter von vernetzten Fitness-, Content- und Trainingsgeräten, und F45 Training, eine weltweit führende Fitness-Community und Franchise-Unternehmen, gaben heute eine neue globale Partnerschaft bekannt, die das Mitgliedererlebnis durch die nahtlose Integration von digitalem Heimtraining und Community-Fitness im Studio neu definieren wird.

Die Zusammenarbeit startet am 8. Dezember und kombiniert die erstklassige, hochintensive funktionelle Trainingsmethodik von F45 Training mit den immersiven Trainingsproduktionsfähigkeiten und der expansiven globalen Plattform von iFIT.

Integrierte Fitness-Kooperation

Diese strategische Partnerschaft basiert auf zwei Säulen, die das Engagement für beide Plattformen fördern sollen:

Zugang zu hochwertigen digitalen Inhalten: iFIT wird eine kuratierte Sammlung der charakteristischen funktionellen Heimtrainings von F45 Training auf seiner globalen Streaming-Plattform lizenzieren und anbieten. Damit werden die renommierten, ergebnisorientierten Programme von F45 sofort für die treuen Abonnenten von iFIT verfügbar.

Exklusive Koproduktionsserie: F45 Training und iFIT werden gemeinsam neue, dynamische Trainingsinhalte für zu Hause produzieren. Diese Zusammenarbeit nutzt die renommierte Programmierkompetenz von F45 und die immersive Inhaltsproduktion von iFIT, um das digitale Trainingserlebnis für beide Zielgruppen zu verbessern.

Der Weg ins Studio: Freischaltung für persönliches Training

Die Partnerschaft bietet einen starken Anreiz, digitale Nutzer in die physischen F45 Training-Studios weltweit zu locken. Ab dem 8. Januar 2026 erhalten berechtigte iFIT-Abonnenten, die ein gemeinsam produziertes F45-Heimtraining erfolgreich absolvieren, eine kostenlose, einmalige F45 Training-Stunde im Studio, die sie in diesem Monat nutzen können. Berechtigte iFIT-Abonnenten können pro Monat einen kostenlosen F45-Trainingskurs einlösen.

"Dies ist eine bahnbrechende Neuerung für die Fitnessbranche, die eindeutig beweist, dass digitale Inhalte und Studioerlebnisse sich nicht gegenseitig ausschließen", so Jeremy McCarty, Chief Subscription and Content Officer von iFIT. "Unsere Mitglieder sind sehr aktiv und gesundheitsbewusst wir wissen, dass etwa 40 unserer Abonnenten Mitgliedschaften in externen Fitnessstudios oder Studios haben. Indem wir ihnen einen nahtlosen Weg bieten, die Energie eines F45-Studios zu erleben, bereichern wir unser Wertversprechen und bringen gleichzeitig neue Mitglieder mit hoher Kaufabsicht direkt zu F45-Standorten auf der ganzen Welt."

"Durch die Partnerschaft mit iFIT kann F45 Training moderne Sportler dort erreichen, wo sie sich gerade befinden zu Hause, unterwegs und im Studio", so Ryan Mayes, Chief Operating Officer von FIT House of Brands, der Muttergesellschaft von F45 Training. "Diese Zusammenarbeit ist eine mutige Erweiterung unserer Marke, bei der wir die riesige Plattform von iFIT nutzen, um Bekanntheit zu schaffen, unser erstklassiges funktionelles Programm zu präsentieren und ein aktives, strukturiertes Publikum in begeisterte, langfristige Mitglieder der F45 Training-Studios zu verwandeln."

Über iFIT

iFIT Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Fitness-Technologie und Pionier im Bereich vernetzte Fitness, um Menschen zu einem längeren, gesünderen Leben zu verhelfen. Mit einer Community von mehr als 6 Millionen Sportlern weltweit bietet iFIT immersive, personalisierte Trainingserlebnisse zu Hause, unterwegs und im Fitnessstudio. Unterstützt durch ein umfassendes Ökosystem aus proprietärer Software, innovativer Hardware und ansprechenden Inhalten, erweckt die iFIT-Plattform Fitness zum Leben dank ihres Markenportfolios: NordicTrack, ProForm, Freemotion und die iFIT-App. Von Cardio- und Krafttraining bis hin zur Regeneration unterstützt iFIT Sportler in jeder Phase ihrer Fitnessreise. Weitere Informationen finden Sie unter iFIT.com.

Über FIT

FIT (Functional Inspired Training) House of Brands ist ein globales Fitness-Franchise-Unternehmen mit einem Netzwerk von über 1.500 Studios in mehr als 55 Ländern. FIT bietet Franchisenehmern bewährte Geschäftsmodelle, operative Unterstützung und strukturierte Trainingsprogramme für alle Marken des Unternehmens:

F45 Training: Ein weltweit führender Anbieter von funktionellem Fitnesstraining, der 45-minütige Team-Workouts anbietet, die Kraft-, Cardio- und wissenschaftlich fundierte Programme kombinieren, um Kraft aufzubauen, Ausdauer zu verbessern und die Langlebigkeit zu steigern.

FS8: FS8 verbindet Pilates, Tone und Yoga zu einem nahtlosen, gelenkschonenden Workout. FS8 basiert auf acht wissenschaftlich fundierten Elementen und wurde entwickelt, um Kraft, Flexibilität und mentales Wohlbefinden zu verbessern. Das Erlebnis ist dynamisch und dennoch regenerierend und bietet eine neue Herangehensweise an Fitness in einer integrativen, gemeinschaftsorientierten Umgebung.

VAURA Pilates: Ein sensorisch orientiertes Reformer-Pilates-Erlebnis, das Präzision und athletisches Training in einer immersiven Umgebung verbindet. Mit Neonlicht, verspiegelten Decken und beschwingter Musik belebt VAURA Körper und Geist und schafft ein Training, das sich ebenso kraftvoll wie effektiv anfühlt.

Recovery: Eine Reihe von Lösungen, darunter Kaltwasserbecken, Infrarotsauna und Percussion-Therapie, die zur Optimierung der Regeneration und Leistungsfähigkeit entwickelt wurden.

FIT hat sich zum Ziel gesetzt, ein nachhaltiges und skalierbares globales Franchise-Netzwerk aufzubauen, das Menschen dabei unterstützt, sich besser zu bewegen, sich stärker zu fühlen und länger zu leben. Weitere Informationen finden Sie unter www.functionalinspiredtraining.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn (@FunctionalInspiredTraining) und YouTube (@FunctionalInspiredTraining).

