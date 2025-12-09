© Foto: Ted S. Warren/AP/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 08:00 Uhr, Großbritannien: British American Tobacco, Jahresumsatz 10:00 Uhr, Deutschland: Jahres-Pk Maschinenbauverband VDMA, Frankfurt/M. 10:00 Uhr, Deutschland: Thyssenkrupp, Bilanz-Pk, Essen 17:00 Uhr, USA: Boeing, Auslieferungen 11/25 18:30 Uhr, Großbritannien: Anglo American, außerordentliche Hauptversammlung 22:30 Uhr, USA: GE Vernova, Investor Day USA: Home Depot (Investor Day) Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ …Den vollständigen Artikel lesen
