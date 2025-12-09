Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 08:00 Uhr, Großbritannien: British American Tobacco, Jahresumsatz 10:00 Uhr, Deutschland: Jahres-Pk Maschinenbauverband VDMA, Frankfurt/M. 10:00 Uhr, Deutschland: Thyssenkrupp, Bilanz-Pk, Essen 17:00 Uhr, USA: Boeing, Auslieferungen 11/25 18:30 Uhr, Großbritannien: Anglo American, außerordentliche Hauptversammlung 22:30 Uhr, USA: GE Vernova, Investor Day USA: Home Depot (Investor Day) Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.