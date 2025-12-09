2025 war das Jahr der KI-Aktien. Kaum ein anderer Sektor dominierte die Börsen so deutlich wie Unternehmen aus den Bereichen Halbleiter, Cloud und generative KI. Während diese Titel neue Rekorde jagten und die großen Indizes im Alleingang nach oben zogen, blieben weite Teile des Marktes auf der Strecke. Zykliker, Industrie, Rohstoffe und klassische Konsumwerte verharrten trotz solider Fundamentaldaten in Abwärtstrends. Genau hier entsteht nun eine spannende Ausgangslage. Viele dieser "zurückgebliebenen" Branchen handeln historisch niedrig bewertet, während das Sentiment sich von den KI-Highflyer zunehmend löst. Der Markt rotiert und das könnte 2026 zum Comeback-Jahr für unterbewertete Substanzwerte werden.

