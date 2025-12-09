Mit einem Plus von 138 Prozent hat dieser KI-Wert seit Jahresbeginn Advantest und Softbank klar hinter sich gelassen. Prognoseerhöhung, Aktiensplit und Jubiläumsdividende dürften den Abstand größer werden lassen! Ibiden aus Gifu zählt seit Jahrzehnten zu den spezialisierteren, aber technologisch führenden Namen der japanischen Elektronikindustrie. Das Unternehmen produziert unter anderem hochwertige Leiterplatten, High-End-Substrate für Halbleiter, keramische Komponenten und Filtertechnologien. Besonders im Bereich der IC-Substrate - essenziell für Hochleistungsrechner, Rechenzentren und KI-Server - besitzt Ibiden eine starke Marktstellung. Während Wettbewerber wie Ajinomoto, Unimicron oder …

