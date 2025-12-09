DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 9. Dezember

=== *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 12:30 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 3Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz Oktober Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: k.A. zuvor: +15,3 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm Importe PROGNOSE: -1,5% gg Vm zuvor: +3,1% gg Vm *** 09:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Konferenz zu "AI and the Future of Central Banking" 10:00 DE/VDMA, Jahrespressekonferenz *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 11:40 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei EZB-Bankenaufsichtskonferenz *** 16:00 US/Anzahl der Offener Stellen (Jolts) September und Oktober PROGNOSE September: 7,2 Millionen PROGNOSE Oktober: 7,2 Millionen *** - EI/EZB-Ratsmitglied Panetta, Central Bank of Ireland Whitaker Lecture - CN/Ministerpräsident Li, Treffen mit Chefs internationaler Wirtschaftsorganisationen - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

