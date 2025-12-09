Anzeige
09.12.2025
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 9. Dezember

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 9. Dezember 

=== 
*** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung 
     des geldpolitischen Rats 
*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 
     12:30 Analystenkonferenz) 
*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 3Q 
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Oktober 
     Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +15,3 Mrd Euro 
     Exporte 
     PROGNOSE: -0,5% gg Vm 
     zuvor:  +1,4% gg Vm 
     Importe 
     PROGNOSE: -1,5% gg Vm 
     zuvor:  +3,1% gg Vm 
*** 09:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Konferenz zu 
     "AI and the Future of Central Banking" 
  10:00 DE/VDMA, Jahrespressekonferenz 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 11:40 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei EZB-Bankenaufsichtskonferenz 
*** 16:00 US/Anzahl der Offener Stellen (Jolts) September und Oktober 
     PROGNOSE September: 7,2 Millionen 
     PROGNOSE Oktober:  7,2 Millionen 
 
***   - EI/EZB-Ratsmitglied Panetta, Central Bank of Ireland Whitaker Lecture 
    - CN/Ministerpräsident Li, Treffen mit Chefs 
     internationaler Wirtschaftsorganisationen 
    - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2025 00:02 ET (05:02 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
