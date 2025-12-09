Beckum (ots) -- Das Familienunternehmen feiert am 9. Dezember 2025 sein 90-jähriges Bestehen und blickt auf das bislang erfolgreichste Geschäftsjahr seiner Firmengeschichte zurück.- Das Erfolgsrezept lautet: nachhaltiges Wirtschaften, kontinuierliche Innovation und langfristige, partnerschaftliche Zusammenarbeit.- Die Werte "zuverlässig", "bodenständig", "ambitioniert" und "kollaborativ" prägen die Unternehmenskultur und ermöglichen globales Wachstum auf Basis von Tradition und Pioniergeist.Die BEUMER Group feiert heute ihr 90-jähriges Bestehen und kann auf ein weiteres Rekordjahr zurückblicken: Mit einem Auftragseingang von 1,39 Milliarden Euro und weltweit 5.700 Mitarbeitenden erzielte der Intralogistikspezialist global 2024 das beste Ergebnis seiner Geschichte. Diese Entwicklung ist das Resultat einer langfristigen, unabhängigen Firmenpolitik, die als Familienunternehmen auf Weitblick statt auf kurzfristige Markttrends setzt.Was braucht es, um als global aufgestelltes Unternehmen auch in herausfordernden Zeiten erfolgreich zu sein? Für die BEUMER Group liegt die Antwort in einer werteorientierten Strategie. Anstatt auf kurzfristige Gewinnmaximierung zu setzen, verfolgt der Intralogistikspezialist einen nachhaltigen Wachstumskurs. Dieser basiert auf Qualitätsführerschaft, Innovationskraft und einer breiten internationalen Aufstellung. Das Unternehmensmotto "Made Different" steht dabei für einen eigenständigen Weg. So fokussiert sich die BEUMER Group auf Stabilität, Verlässlichkeit und partnerschaftliche Zusammenarbeit und unterscheidet sich damit häufig von aktuellen Trends des Mainstreams.Zuverlässig, bodenständig, ambitioniert und kollaborativ - diese vier Werte prägen die Unternehmenskultur und bilden die Grundlage für stabile Kundenbeziehungen und eine hohe Mitarbeiterbindung. Diese Ausrichtung spiegelt sich in der Entwicklung der Geschäftszahlen wider: Neben einem Rekordauftragseingang von 1,39 Mrd. EUR stieg der Umsatz global im Jahr 2024 auf 1,23 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,15 Milliarden Euro). Auch für das Geschäftsjahr 2025 erwartet die BEUMER Group eine weitere deutliche Steigerung des Auftragseingangs.Innovation als Wachstumsmotor und DifferenzierungsmerkmalDabei ist Innovation ein zentraler Treiber für den Erfolg der BEUMER Group. Das Unternehmen investiert gezielt in neue Technologien, digitale Geschäftsmodelle und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Portfolios. Ein Beispiel dafür ist die jüngst erfolgte Integration der Unternehmen Codept und Elara. Beide sind im eigenen Company-Builder BEAM entstanden und stärken heute das digitale Angebot der Gruppe. Parallel dazu entwickelt BG.evolution in Dortmund digitale Lösungen rund um das bestehende Produkt- und Systemportfolio. Das Team arbeitet im innovativen Umfeld des Digital.Hub Logistics und pflegt enge Beziehungen zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. Zudem unterstützt die BEUMER interne Abteilung für Innovation & Development die Weiterentwicklung des Portfolios mit der klaren Zielsetzung von mindestens einer zukunftsweisenden Innovation pro Jahr. Mit datenbasierten Lösungen, flexiblen Produktionsnetzwerken und einem starken Customer Support positioniert sich BEUMER als Qualitäts- und Technologieführer in der Intralogistik. Nachhaltigkeit und exzellente Mitarbeiterentwicklung sind dabei ebenso wichtige Säulen wie die Fähigkeit, sich flexibel an die sich ändernden Bedürfnisse der Kunden anzupassen.Von Tradition getragen, durch Pioniergeist und Globalisierung geprägtDie Globalisierung ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für das Unternehmen und trägt zur Resilienz in einer volatilen Weltwirtschaft bei. Seit der Gründung im Jahr 1935 hat sich die BEUMER Group von einer lokalen Maschinenfabrik in Beckum zu einem führenden Anbieter von Intralogistiksystemen mit rund 40 Gesellschaften weltweit entwickelt. Zu den wichtigsten Meilensteinen zählen der Start der Internationalisierung in den 1960er-Jahren, technologische Pionierarbeit bei kurvengängigen Überland-Gurtförderern und Sortiersystemen sowie die erfolgreiche Integration und Weiterentwicklung zugekaufter Unternehmen, wie Crisplant in Dänemark, Enexco in Indien oder FAM in Magdeburg. Mit der Digitalisierung des Portfolios schlägt BEUMER eine Brücke zwischen bewährter Tradition und zukunftsweisendem Fortschritt - immer mit dem Ziel, den Kunden echten Mehrwert zu bieten."Neun Jahrzehnte BEUMER Group stehen für die Bereitschaft, immer wieder neue Wege zu gehen und Chancen mutig zu ergreifen", so Dr. Christoph Beumer, Vorsitzender des Beirats der BEUMER Group. "Als Familienunternehmen denken wir in Generationen, nicht in Quartalen. Diese Haltung prägt unser Handeln und unseren Anspruch, auch in Zukunft Vorreiter der Branche zu sein."Rudolf Hausladen, CEO der BEUMER Group, fügt hinzu: "Unser Erfolg in den vergangenen Jahrzehnten und in der Zukunft basiert nicht nur auf Innovationskraft und Weitblick, sondern vor allem auf Menschlichkeit und gelebter Vielfalt - sowohl im Umgang mit unseren Mitarbeitenden als auch mit unseren Kunden und Partnern weltweit. Wir sind überzeugt, dass eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe und der Blick auf Wandel als Chance in bewegten Zeiten den entscheidenden Unterschied machen."Hintergrundinformationen und weitere Details zur Unternehmensgeschichte finden Sie hier: https://ots.de/BFktYlÜber die BEUMER GroupDie BEUMER Group ist ein globaler Hersteller von Intralogistiksystemen und Familienunternehmen in dritter Generation. Als "Partner of Choice" für die Branchen Bergbau, Zement, Baustoffe, Petrochemie, Konsumgüter, Post, E-Commerce, Mode und Gepäckförderung bietet das Unternehmen hochwertige Systemlösungen und eine umfassende Kundenbetreuung. Mit weltweit rund 5.700 Mitarbeitern erwirtschaftet die BEUMER Group einen jährlichen Auftragseingang von rund 1,39 Milliarden Euro. 