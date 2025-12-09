Laut einer neuen Studie der Investmentbank Goldman Sachs könnte 2026 das Jahr dieser stabilen Aktien sein. Laut den Experten winkt die Chance auf deutliche Kurssteigerungen. Aktuell leiden viele Unternehmen in den USA unter den schwachen Konsumentenausgaben, weil viele Haushalte die wirtschaftliche Unsicherheit trifft. Auch eigentlich stabile Aktien aus Bereichen wie Basiskonsumgüter & Co. haben darum zuletzt schlecht performt.Doch einer neuen Studie ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.