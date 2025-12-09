© Foto: Christian Charisius/dpa

Ein höheres Kursziel, neue Köpfe und eine mögliche KI-Allianz mit Google. Analysten sehen 2026 als Wendepunkt für Apple. Warum der Markt das KI-Potenzial noch unterschätzt und was Anleger wissen müssen.Zur Begründung verweisen die Wedbush-Analysten um Dan Ives auf einen Wendepunkt bei der Künstlichen Intelligenz. "Wir erhöhen unser Kursziel von 320 US-Dollar auf 350 US-Dollar, da wir davon ausgehen, dass 2026 endlich das Jahr sein wird, in dem Apple tatsächlich in die KI-Revolution einsteigt", schrieb das Team. Gleichzeitig rechnen die Analysten mit einer robusten Nachfrage nach dem iPhone 17 bis zum Jahresende. Dies gelte auch für China. Apple habe zuletzt wiederholt die Erwartungen der …