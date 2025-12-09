Es ist Quiz-Time! Hinter Türchen 9 verbergen sich spannende Insights zur Investmentphilosophie von Warren Buffett. Nur diejenigen, die unser Börsen-Quiz richtig beantworten, kommen in den Lostopf. Gewinnen Sie heute 1 von 3 Exemplaren des Börsenbuchs "Die Deals von Warren Buffett - Vol. 1" von Glen Arnold.Der Autor erläutert Buffetts Denkweise und zeigt, wie er durch Erfolg und Misserfolg lernte, Unternehmen auszuwählen, die es wert sind, unterstützt zu werden. Mit einem aktiven E-Paper- oder DER ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.