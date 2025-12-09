Es ist Quiz-Time! Hinter Türchen 9 verbergen sich spannende Insights zur Investmentphilosophie von Warren Buffett. Nur diejenigen, die unser Börsen-Quiz richtig beantworten, kommen in den Lostopf. Gewinnen Sie heute 1 von 3 Exemplaren des Börsenbuchs "Die Deals von Warren Buffett - Vol. 1" von Glen Arnold.Der Autor erläutert Buffetts Denkweise und zeigt, wie er durch Erfolg und Misserfolg lernte, Unternehmen auszuwählen, die es wert sind, unterstützt zu werden. Mit einem aktiven E-Paper- oder DER ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär