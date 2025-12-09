Helvetia Asset Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Kapitalerhöhung
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund verzeichnet im sechsten Geschäftsjahr ein solides Ergebnis: Im Jahr 2025 wurde ein Gesamterfolg von CHF 49.62 Mio. erzielt. Dieser basiert auf einem stabilen Nettoertrag sowie einer positiven Wertentwicklung des Liegenschaftsportfolios. Die daraus resultierende Anlagerendite von 5.15 Prozent spiegelt die kontinuierliche Entwicklung des Fonds im Berichtsjahr wider.
Im Zentrum des vergangenen Geschäftsjahres stand die im Frühjahr 2025 erfolgreich abgeschlossene Kapitalerhöhung in der Höhe von rund CHF 166 Mio. Im Zuge dieser Transaktion konnten sieben hochwertige Liegenschaften aus dem Bestand der Helvetia Versicherungen mit einem Wert von CHF 252 Mio. übernommen werden. Der Marktwert des Gesamtportfolios beläuft sich neu auf CHF 1 319 Mio. und bietet Anlegerinnen und Anlegern eine breite Diversifikation - sowohl hinsichtlich Makro- und Mikrolagen als auch in Bezug auf das wirtschaftliche Alter und die Mieterstruktur der Objekte.
Darüber hinaus hat der Fonds erneut am Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) teilgenommen und wurde mit der Höchstbewertung von fünf Sternen ausgezeichnet.
Solides operatives Ergebnis
Der ausgeprägte Fokus auf Wohnliegenschaften, die rund 80 Prozent des Sollmietertrags ausmachen, hat auch im Berichtsjahr wesentlich zur stabilen Entwicklung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund beigetragen. Die Mietzinseinnahmen konnten auf CHF 47.40 Mio. gesteigert werden (Vorjahr: CHF 42.63 Mio.), was die Ertragskraft des Fonds weiter stärkte. Die bereits sehr niedrige Mietzinsausfallrate wurde durch aktives Asset Management weiter reduziert und liegt nun bei 1.44% (VJ: 2.06%).
Steigerung Inventarwert und stabile Ausschüttung
Der erwirtschaftete Nettoertrag betrug im Geschäftsjahr 2025 CHF 2.69 pro Anteil (VJ: CHF 2.75 pro Anteil). Der tiefere Nettoertrag pro Anteil im Vergleich zum Vorjahr ist auf einen einmaligen steuerlichen Effekt in Höhe von CHF 1.08 Mio. bzw. CHF 0.11 pro Anteil zurückzuführen. Dieser resultiert aus rückwirkend höheren Kapitalsteuern im Kanton Genf. Insgesamt schüttet der Fonds 102.20 Prozent des Nettoertrags an die Anlegerinnen und Anleger aus. Die Dividende für 2025 bleibt stabil bei CHF 2.75 pro Anteil mit Ausschüttung am 18. Dezember 2025 (ex-Dividende: 15. Dezember 2025). Auf Basis des Börsenkurses von CHF 128.00 per 30. September 2025 ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 2.15 Prozent.
Starke Performance im positivem Marktumfeld
Ausblick Geschäftsjahr 2026
Mit einem Gesamtanlagevermögen von mittlerweile CHF 1.3 Mrd. zählt der Fonds heute zum Mittelfeld der kotierten Schweizer Immobilienfonds. Vor dem Hintergrund der erreichten Grösse und zur Weitergabe von Skaleneffekten an die Anlegerinnen und Anleger ist per 1. April 2026 eine Reduktion der Verwaltungskommission von 0.60 Prozent auf 0.55 Prozent vorgesehen.
Fondsinformationen
Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind unter www.swissfunddata.ch und www.helvetia-am.ch verfügbar.
Über Helvetia Asset Management AG
Disclaimer
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Helvetia Asset Management AG
|St. Alban-Anlage 26
|4002 Basel
|Schweiz
|EQS News ID:
|2242142
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2242142 09.12.2025 CET/CEST