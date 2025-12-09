The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.12.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.12.2025
ISIN Name
XS1818737287 ODYSSEY EUR.HOL.18/25REGS
DE000NLB2R84 NORDLB FESTZINS.ANL 56/17
DE000CZ43Z15 COBA OMH 25
DE000BU22031 BUND SCHATZANW. 23/25
USU2465RAC52 HARLEY DAV.F 23/28 MTN
CH1228837881 DBS BANK 22/25 MTN
US452327AN93 ILLUMINA 22/25
DE000HEL0HD1 LB.HESS.THR.CARRARA06A/25
DE000HEL0EJ5 LB.HESS.THR.CARRARA03C/25
IT0005627853 ITALIEN 24/25 ZO
XS2733010628 BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.12.2025
ISIN Name
XS1818737287 ODYSSEY EUR.HOL.18/25REGS
DE000NLB2R84 NORDLB FESTZINS.ANL 56/17
DE000CZ43Z15 COBA OMH 25
DE000BU22031 BUND SCHATZANW. 23/25
USU2465RAC52 HARLEY DAV.F 23/28 MTN
CH1228837881 DBS BANK 22/25 MTN
US452327AN93 ILLUMINA 22/25
DE000HEL0HD1 LB.HESS.THR.CARRARA06A/25
DE000HEL0EJ5 LB.HESS.THR.CARRARA03C/25
IT0005627853 ITALIEN 24/25 ZO
XS2733010628 BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN
© 2025 Xetra Newsboard