© Foto: AdobeStock

Bahnt sich abseits von Gold und Silber ein Preisbeben bei Platin an? Das Edelmetall sendet bereits Warnsignale. Zudem scheint sich das fundamentale Umfeld einzutrüben. Das exponierte Preisniveau könnte bald wanken. Platinpreis - Warnzeichen mehren sich Silber treibt die imposante Preisrallye konsequent voran und kratzte zuletzt an der Marke von 60 US-Dollar. Gold konsolidiert in diesen Tagen überaus vielversprechend im Bereich von 4.200 US-Dollar. Der Goldpreis hat alle Chancen, die Bewegung in Richtung 5.000 US-Dollar auszudehnen. Unter den Industriemetallen macht Kupfer einen exzellenten Eindruck. Der Kupferpreis (COMEX) löste sich zuletzt eindrucksvoll von den 5 US-Dollar / lb. Weitere …