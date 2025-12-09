Frankfurt am Main (ots) -Die Adastra GmbH, ein international tätiges Beratungs- und Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz, datengetriebener Transformation und modernen Cloud-Architekturen, gibt die Ernennung von Stefanie Lüdecke zur neuen Geschäftsführerin für den deutschen Markt bekannt. Sie folgt auf Pavel Kysela, der die Position des Global CEO der Adastra Group übernimmt.Lüdecke trat im Juni 2025 als Chief Revenue Officer in das Unternehmen ein und hat seitdem die kommerzielle Ausrichtung, die Weiterentwicklung des Angebotsportfolios und die Positionierung des Unternehmens im deutschen Markt maßgeblich vorangetrieben. Mit ihrer Ernennung zur Geschäftsführerin stärkt Adastra die lokale Führung in einem für die Wachstumsstrategie der Gruppe zentralen Markt.Stefanie Lüdecke, Geschäftsführerin Adastra GmbH, äußerte sich voller Zuversicht und Tatendrang zu Ihrer Ernennung: "Deutschland steht an einem entscheidenden Punkt der digitalen Transformation. Unternehmen brauchen Partner, die technologisch führend sind und gleichzeitig tiefes Branchenverständnis mitbringen. Diese Verantwortung nehmen wir an. Mit starken Teams, klarer Kundennähe und skalierbaren Lösungen wollen wir den deutschen Markt aktiv gestalten und nicht nur begleiten. Ich freue mich sehr darauf, diesen Weg gemeinsam mit unseren Kunden und Kolleginnen und Kollegen zu gehen."Deutschland zählt innerhalb der Adastra Group zu den wichtigsten Märkten für Wachstum, Innovation und skalierbare Delivery-Modelle. In enger Abstimmung mit der globalen Strategie sollen insbesondere KI-basierte Lösungen, datengetriebene Transformation und branchenspezifische Angebote weiter ausgebaut werden.Pavel Kysela, Global CEO der Adastra Group, ergänzt: "Mit der Unterstützung unseres Mehrheitsgesellschafters Carlyle Group können wir unsere globalen Ambitionen noch zielgerichteter vorantreiben. Deutschland spielt dabei eine Schlüsselrolle. Stefanie bringt genau die Führungsstärke und strategische Weitsicht mit, die wir brauchen, um diesen Markt konsequent weiterzuentwickeln und für unser globales Wachstum zu nutzen."Über AdastraAdastra ist ein international führendes Unternehmen für daten- und KI-getriebene Transformation. Mit über 2.000 Mitarbeitenden an 23 Standorten weltweit unterstützen wir Organisationen dabei, künstliche Intelligenz verantwortungsvoll, strategisch und skalierbar einzusetzen. Seit mehr als 25 Jahren begleiten wir führende Unternehmen von der ersten Vision bis zur erfolgreichen Umsetzung - und schließen die Lücke zwischen den Fachbereichen und der IT, um die Effizienz im operativen Geschäft unserer Kunden zu steigern. Unser Ziel: nachhaltiger Geschäftswert durch datengetriebene Innovation.Mehr erfahren: www.adastracorp.com (https://adastracorp.com/de/)David Frickel+49 173 169 57 70david.frickel@adastragrp.comHR & CommunicationsOriginal-Content von: Adastra GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181607/40000019