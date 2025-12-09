Die strategische Übernahme stärkt die Marktführerschaft durch die Vereinigung von Benutzeridentität und Device Trust während Sicherheitsschwachstellen eliminiert werden.

Outpost24, ein führendes Unternehmen in den Bereichen Exposure Management und Identity Security, gab heute die Übernahme von Infinipoint bekannt, einem Spezialisten für Device Identity, Posture Validation und sicheren Zugriffsmanagement (Workforce Access). Die Übernahme markiert den Einstieg von Outpost24 in den Markt für Zero Trust Workforce Access und stärkt seine Identity-Security-Sparte Specops; sie schafft die Grundlage für einen einheitlichen Ansatz, der sowohl Benutzer als auch Geräte bewertet, bevor Zugriff gewährt wird.

Da Unternehmen ihre Zero-Trust-Strategien vorantreiben, reicht die Authentifizierung allein nicht mehr aus. Während MFA und SSO die Identität des Benutzers bestätigen, wird die Sicherheit des Geräts oft nicht überprüft. In hybriden Umgebungen, in denen Mitarbeiter, Auftragnehmer und Partner sowohl Unternehmens- als auch private Geräte nutzen, entsteht dadurch ein erhebliches Risiko. Die Sicherstellung, dass nur sichere, konforme Geräte auf kritische Systeme zugreifen können, ist heute unerlässlich, um den Missbrauch von Anmeldeinformationen zu reduzieren, laterale Bewegungen zu verhindern und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten.

Durch die Kombination der leistungsstarken Authentifizierungslösungen von Specops mit der Expertise von Infinipoint im Bereich Device Identity und Posture erhalten Unternehmen einen ganzheitlichen, kontextbasierten Ansatz für Mitarbeiterzugriffe. Dies ermöglicht Unternehmen, das Vertrauen sowohl in den Benutzer als auch in das Gerät zum Zeitpunkt des Zugriffs zu bewerten. Gleichzeitig stärkt es die Einführung von Zero Trust, verbessert die Compliance und die betriebliche Effizienz, indem die einzigartigen Self-Service- und automatischen Korrekturfunktionen von Infinipoint genutzt werden, unabhängig von Gerät oder Identitätsanbieter.

"Mit der Integration der Infinipoint-Technologie in die Specops-Plattform setzen wir einen neuen Standard für Zero Trust Workforce Access. Jeder Zugriff wird sowohl auf Benutzer als auch auf Gerät validiert", erklärte Ido Erlichman, Chief Executive Officer von Outpost24. "Diese Übernahme stärkt unser Identity-Security-Portfolio und unterstützt unsere Strategie, Kunden dabei zu helfen, Risiken in jeder Phase des Zugangsprozesses zu reduzieren."

Shirona Partem, Managing Director von Specops, ergänzt: "Für viele Organisationen erfordert die Sicherung des Zugangs die Unterstützung sowohl der passwortbasierten als auch der passwortlosen Authentifizierung. Die Überprüfung von Geräteidentität und -sicherheitsstatus durch Infinipoint ergänzt beide Modelle und gibt Kunden die Sicherheit, dass der Zugriff von einem vertrauenswürdigen Benutzer auf einem vertrauenswürdigen Gerät erfolgt. Diese Ergänzung erweitert das Specops-Portfolio und erweitert die Art und Weise, wie wir Unternehmen beim Schutz ihrer Mitarbeiter unterstützen."

Ran Lampert, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Infinipoint, kommentierte die Übernahme: "Wir freuen uns sehr, Teil der Outpost24-Familie zu werden und die Durchsetzung von Device Identity und Posture Validation einem breiteren globalen Publikum zugänglich zu machen. Gemeinsam setzen wir den neuen Standard für Zero Trust Access, indem wir Benutzer- und Gerätevalidierung in ein nahtloses Sicherheitsgewebe integrieren, das historische Zugriffsschwachstellen eliminiert. Diese leistungsstarke Integration liefert das volle Versprechen von Zero Trust und ermöglicht unseren Kunden, global sicheren, reibungslosen Zugriff für jeden Mitarbeiter zu skalieren."

Die Übernahme unterstreicht Outpost24s Engagement, die Fähigkeiten im Exposure Management und Identity Security auszubauen. Gleichzeitig stärkt sie die Rolle des Unternehmens bei der Bereitstellung von End-to-End-Transparenz und Kontrolle über Identitäten, Geräte und die externe Angriffsfläche.

Über Outpost24

Outpost24 ist ein globaler Anbieter von Cybersicherheitslösungen, der sich auf Exposure Management und Identity Access Management spezialisiert hat. Das Unternehmen hilft Tausenden von Organisationen weltweit, Cyber-Risiken proaktiv zu identifizieren, zu verwalten und über ihre gesamte digitale und menschliche Angriffsfläche hinweg zu reduzieren. Dies wird durch die kombinierte Expertise von Outpost24, der Attack Surface Management Division, die sich auf ganzheitliches Exposure Management konzentriert, und Specops, dem Anbieter von Identity and Access Management, der auf erstklassige Identity- und Passwortsicherheitslösungen spezialisiert ist, erreicht. Outpost24 wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Schweden. Das Unternehmen ist global tätig und verfügt über 12 Niederlassungen weltweit, darunter in den USA, Großbritannien, Frankreich, Belgien, Spanien und Israel. Weitere Informationen finden Sie unter https://outpost24.com.

Über Infinipoint

Infinipoint ist ein Identity Access Security Unternehmen, das die Art und Weise neu definiert, wie die moderne Belegschaft sich mit ihrer Arbeit verbindet. Infinipoint bietet eine wegweisende Single-Sign-On-Lösung, die passwortlose Authentifizierung mit robusten Geräte-Posture-Checks bei jedem Login vereint. Durch die Bereitstellung einer Korrektur mit einem Klick direkt am Zugangspunkt hilft Infinipoint Unternehmen, Bedrohungen wie Phishing und Kontoübernahme zu identifizieren und zu blockieren, ohne die Produktivität der Benutzer zu beeinträchtigen. Infinipoint, mit Hauptsitz in Tel Aviv unterstützt IT-Teams bei der Durchsetzung von Zero-Trust-Richtlinien und gewährleistet gleichzeitig ein nahtloses Anmeldeerlebnis. Besuchen Sie https://infinipoint.io/ für weitere Informationen.

