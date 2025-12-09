Fidelity UCITS II ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 09
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EAG
|Date:
|8/12/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.13
|Shrs:
|104,768,841.00
|Tckr:
|FSMP
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EIU
|Date:
|8/12/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.25
|Shrs:
|20,893,017.00
|Tckr:
|FSMF
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EAG
|Date:
|8/12/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.11
|Shrs:
|56,988,415.00
|Tckr:
|FEMP
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EIU
|Date:
|8/12/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.10
|Shrs:
|1,869,489.00
|Tckr:
|FSEM
© 2025 PR Newswire