Dienstag, 09.12.2025
Diese Biotech-News am 11. Dezember könnte 2026 komplett verändern
PR Newswire
09.12.2025 08:06 Uhr
Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 09

Account Name Valuation Date Bloomberg Code ISIN Code Units Outstanding Shareholder Equity Base (ShareClass) NAV per Share Local
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 08/12/2025 3DGE IE000WJ7OF21 44004.00 271777.88 6.1762
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 08/12/2025 3DGL IE000Q8N7WY1 112699650.00 703299705.92 6.2405
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 08/12/2025 3DGH IE0001CEGCP5 46721.00 234876.12 5.0272
Robeco 3D European Equity UCITS ETF 08/12/2025 3DEU IE0007WLHX89 3600000.00 20731926.28 5.7589
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 08/12/2025 3DUE IE0008H4JHA2 43883.00 270236.06 6.1581
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 08/12/2025 3DUS IE000XERHYF0 22154456.00 135345855.09 6.1092
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 08/12/2025 3DUH IE000DEXCOR7 212785.00 1149620.59 5.4027
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF 08/12/2025 3DEM IE0002Z12PN9 38810000.00 267946025.25 6.904
Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF 08/12/2025 RDTM IE000VG2WCW5 5520000.00 32777378.72 5.9379
Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF 08/12/2025 RCEG IE000D1DAPO5 52400000.00 265703794.22 5.0707

