Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 09
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|08/12/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|271777.88
|6.1762
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|08/12/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|112699650.00
|703299705.92
|6.2405
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|08/12/2025
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|46721.00
|234876.12
|5.0272
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|08/12/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|20731926.28
|5.7589
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|08/12/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|270236.06
|6.1581
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|08/12/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|22154456.00
|135345855.09
|6.1092
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|08/12/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|212785.00
|1149620.59
|5.4027
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|08/12/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|38810000.00
|267946025.25
|6.904
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|08/12/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|32777378.72
|5.9379
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|08/12/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52400000.00
|265703794.22
|5.0707
