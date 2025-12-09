VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 09
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-12-08
|NL0009272749
|3938777.000
|372690180.58
|94.6208
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-12-08
|NL0009272772
|513000.000
|37590731.43
|73.2763
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-12-08
|NL0009272780
|360000.000
|30629355.37
|85.0815
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-12-08
|NL0009690239
|8235404.000
|310874901.83
|37.7486
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-12-08
|NL0009690247
|2708390.000
|46255609.31
|17.0786
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-12-08
|NL0009690254
|2426537.000
|29889583.49
|12.3178
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-12-08
|NL0010273801
|2681000.000
|51183998.36
|19.0914
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-08
|NL0010731816
|888000.000
|77031931.65
|86.7477
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-12-08
|NL0011683594
|91100000.000
|4254981080.00
|46.7067
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-08
|NL0010408704
|30803010.000
|1125945067.07
|36.5531
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-12-08
|NL0009272764
|318000.000
|19993224.01
|62.8718
