Noch zwei Wochen bis Weihnachten - doch bei den Zinsen purzeln jetzt schon die Weihnachtsgeschenke aus den Marketing-Töpfen der Banken. Eine große Autobank katapultiert sich mit ihrem neuen Angebot in die Spitzengruppe. 3,0 Prozent auf Tagesgeld, garantiert für drei Monate - so lautet das neue Angebot der Stellantis Direktbank, das ab heute (9. Dezember 2025) gilt. Die Autobank des gleichnamigen Konzerns, zu dem Marken wie Peugeot, Citroen, Chrysler, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE