DOW JONES--Nordex hat Aufträge für 28 Turbinen in sieben Windparks in den französischen Regionen Pays de la Loire, Normandie und Grand Est sowie in den Ardennen und in Wallonien in Belgien erhalten. Lieferung und Errichtung der Anlagen mit einer Gesamtleistung von 102 Megawatt sind für die Jahre 2026 und 2027 geplant, wie der Hersteller in Hamburg mitteilte.

