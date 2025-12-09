Berlin, Washington D.C., Jamnagar (ots) -Die internationale Tierschutzorganisation Global Humane Society zeichnete gestern Anant Ambani, Gründer des indischen Artenschutzprojekts Vantara, mit dem renommierten Global Humanitarian Award for Animal Welfare aus. Der 30jährige Ambani ist der jüngste Preisträger aller Zeiten - und der erste Vertreter Asiens, der diese Auszeichnung erhält.Der "Global Humanitarian Award" zählt weltweit zu den wichtigsten Ehrungen für außerordentliche Leistungen im Tierwohl und Naturschutz. Die Auszeichnung würdigt Persönlichkeiten, die mit Innovationskraft, Mitgefühl und wissenschaftlicher Verantwortung messbaren, globalen Einfluss auf den Schutz von Tieren haben.Vantara setzt neue Maßstäbe im internationalen ArtenschutzAusgezeichnet wurde Ambani insbesondere für seine visionäre Rolle beim Aufbau von Vantara, einer der weltweit größten und modernsten Einrichtungen für Wildtierrettung, Rehabilitation und Artenschutz.Vantara ist ein wissenschaftlich geführtes Schutz- und Rehabilitationszentrum, das verletzten, verwaisten und bedrohten Tieren eine zweite Chance ermöglicht. Vantara wurde von Global Humane nach den strengen Global Humane Certified-Standards geprüft und zertifiziert, wie beispielsweise medizinische Versorgung, Ernährung und natürliche Verhaltensmöglichkeiten.Dr. Robin Ganzert, Präsidentin und CEO der Global Humane Society, erklärte: "Vantara ist eines der außergewöhnlichsten Projekte im globalen Tierschutz. Es ist mehr als ein Rettungszentrum - es ist ein Ort der Heilung und ein globales Vorbild. Diese Auszeichnung würdigt Anant Ambanis beispiellose Führung und sein tiefes Engagement für das Wohlergehen von Tieren."Ambani: "Artenschutz ist eine gemeinsame Pflicht"In seiner Dankesrede sagte Anant Ambani: "Diese Auszeichnung bestätigt ein zeitloses Prinzip: sarva bhuta hita - das Wohlergehen aller Lebewesen. Tiere lehren uns Vertrauen und Demut. Durch Vantara möchten wir jedem Leben Würde und Hoffnung schenken. Artenschutz ist nicht etwas für morgen - er ist eine gemeinsame Pflicht, die heute beginnt."Über VantaraVantara ist ein im Nordwesten Indiens ansässiges Wildtierrettungs- und Rehabilitationszentrum, das mehrere tausend Tiere betreut und zu den modernsten Einrichtungen seiner Art zählt. Mit einem weltweit führenden medizinischen und wissenschaftlichen Programm für Artenschutz widmet sich Vantara der Rettung, Heilung und dem Schutz verletzter sowie gefährdeter Wildtiere - mit dem Ziel, sie wenn möglich wieder auszuwildern. Das Zentrum ist nicht öffentlich zugänglich, arbeitet ohne kommerziellen Zweck und setzt auf langfristige Forschung, nachhaltige Pflegekonzepte sowie internationale Kooperationen zur Förderung des globalen Naturschutzes.Pressekontakt:Vantara Medienbüro D-A-CHc/o iuvo Communications & Ventures GmbHDr. Hans Jürgen Croissanthjc@iuvo-cv.deWeb: https://vantara.in/enOriginal-Content von: Vantara, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181606/6175185