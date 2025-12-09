In den letzten Tagen hatten bereits Lee Simpson von Morgan Stanley und JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande ihre Kursziele für die ASML-Aktie auf 1.000 bzw. 1.100 Euro erhöht. Der niederländische Chipausrüster befinde sich in einem mehrjährigen Aufschwung und reite die DRAM-Welle in ein glänzendes Jahr 2026 - angetrieben durch Technologiewechsel bei großen Speicherherstellern, so die Branchenexperten. In dieser Woche legt Didier Scemama von Goldman Sachs nach.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär