In den letzten Tagen hatten bereits Lee Simpson von Morgan Stanley und JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande ihre Kursziele für die ASML-Aktie auf 1.000 bzw. 1.100 Euro erhöht. Der niederländische Chipausrüster befinde sich in einem mehrjährigen Aufschwung und reite die DRAM-Welle in ein glänzendes Jahr 2026 - angetrieben durch Technologiewechsel bei großen Speicherherstellern, so die Branchenexperten. In dieser Woche legt Didier Scemama von Goldman Sachs nach.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.