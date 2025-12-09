BHP hat eine verbindliche Kooperation mit Global Infrastructure Partners (GIP) vereinbart, einer Tochter unter der Kontrolle des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock. Die Vereinbarung betrifft das interne Stromnetz von BHP, das den Betrieb des Eisenerzgeschäfts in der Pilbara-Region von Western Australia absichert. Dazu schaffen die Firmen eine neue Gesellschaft. BHP hält und kontrolliert daran zukünftig 51 Prozent, während GIP die übrigen 49 Prozent übernimmt. Für den Bergbauriesen ist das ...

