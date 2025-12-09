Bei Berkshire Hathaway steht ein tiefgreifender Führungswechsel an. Die Umstrukturierung - darunter die Einführung eines General Counsel, eines neuen Präsidenten für die Bereiche Konsum, Services und Einzelhandel sowie der Abgang von Investmentmanager und Geico-CEO Todd Combs - markiert eine Wende hin zu einer stärker zentralisierten Organisation.Das ist ein klarer Bruch mit der Ära, in der Warren Buffett die Tochterfirmen weitgehend selbständig agieren ließ. Hintergrund: Buffett, inzwischen 95, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
