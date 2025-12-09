DOW JONES--Der Deutsche Bundestag wird einem Bericht von Bloomberg zufolge in der nächsten Woche 29 Beschaffungsaufträge für militärische Güter im Rekordwert von 52 Milliarden Euro genehmigen. Wie die Agentur unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, umfassen die Aufträge eine breite Palette von Material und Dienstleistungen, darunter 22 Milliarden Euro für militärische Grundausrüstung und Bekleidung, 4,2 Milliarden Euro für Puma-Schützenpanzer, 3 Milliarden Euro für Arrow-3-Luftabwehrraketen und Abschussvorrichtungen sowie 1,6 Milliarden Euro für Überwachungssatelliten. Dies sei Teil der Bemühungen, die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee Europas auszubauen.

