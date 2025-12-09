DJ EUREX/Bund-Future weiter unter Abgabedruck
DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.12 Uhr 8 Ticks auf 127,40 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,54 Prozent und das -tief bei 127,35 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.806 Kontrakte. Der Buxl-Future büßt 8 Ticks auf 110,28 Prozent ein - der Bobl-Future 6 Ticks auf 115,9 Prozent.
