Mit dem Jahreswechsel treten gleich mehrere gesetzliche Anpassungen in Kraft, die den Rahmen für Löhne, Steuern, Versicherungen und Verbraucherinteraktionen neu definieren. Während die einen finanziell profitieren, steigen für andere die Abgabenlast und die administrativen Anforderungen. Wie in jedem Jahr werden auch zum Jahresbeginn 2026 wieder einige neue Regelungen und Gesetze auf die Verbraucher:innen und Arbeitnehmer:innen zukommen. Wir haben ...

