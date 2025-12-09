Leipzig/München (ots) -Auf seine internationalen und nationalen Künstlerfreunde kann sich Weltstar und Stifter José Carreras verlassen. Am Mittwoch, 10. Dezember, werden zahlreiche Prominente in der 31. José Carreras Gala auftreten, um Spenden für den Kampf gegen Leukämie und andere schwere Blut- und Knochenmarkserkrankungen zu sammeln. Der MDR überträgt Deutschlands emotionalste Benefizgala ab 20.15 Uhr live.Auf der Bühne wird José Carreras unterstützt von Thomas Anders, Café del Mundo, Chris de Burgh, Dresdner Kreuzchor, Beatrice Egli, Ella Endlich, Lea Maria Löffler, Santiano, Alvaro Soler, Jonathan Tetelman, Unheilig, Rolando Villazón und Jugendliche aus dem Klassik-Wettbewerb Virtuosos.An den Telefonen sammeln weitere Prominente Spenden, u.a. Luise Bähr, Tan Caglar, Mai Duong Kieu, Hendrik Duryn, Marwa Eldessouky, Peter Hardenacke, Julian Janssen, bekannt als "Checker Julian", Susanne Klehn, Barbara Meier, Stefan Mross, Kamilla Senjo, Sophia Thiel und Maja Weber, sowie die Botschafter der José Carreras Leukämie-Stiftung Felix Brych, Matthias Killing, Nele Kiper, Ina Paule Klink, Robert Lohr und Jürgen Tonkel.Auch bei der 31. José Carreras Gala führen die TV-Moderatoren und Stiftungsbotschafter Stephanie Müller-Spirra und Sven Lorig an der Seite von José Carreras durch den Abend.Über die José Carreras GalaDeutschlands emotionalste Benefizgala findet im Jahr 2025 zum 31. Mal statt. Mit der José Carreras Gala hat José Carreras ein neues Kapitel Fernsehgeschichte geschrieben. Seit 1995 bittet der weltberühmte Tenor an einem TV-Abend im Dezember um Spenden für den Kampf gegen Leukämie. Dieses nachhaltige Engagement von José Carreras ist einzigartig. Circa 250 Millionen Euro haben die Bürgerinnen und Bürger bislang gespendet. Die José Carreras Leukämie-Stiftung konnte dadurch über 1.500 Projekte vorantreiben und unter anderem die Erforschung und Entwicklung neuer Therapien verwirklichen. Herzlichen Dank! Denn jeder Euro lindert dabei nicht nur Leid und rettet Leben, sondern ist auch ein Schritt zu José Carreras' großem Ziel: Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem. Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.Wer helfen möchte: https://carreras-stiftung.de/spenden/Spenden-Telefonhotline: 01802 400 100(Kosten aus dem deutschen Netz: 0,06 EUR; aus dem Ausland abweichend)Pressekontakt:Deutsche José Carreras Leukämie-StiftungPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitElisabethstraße 23 | 80796 MünchenTel: 089 / 27 29 04 -50E-Mail: presse@carreras-stiftung.dePresse I Bildmaterial: Das Logo der José Carreras Gala sowie das obere Bild und Bilder zur Ankündigung und Nachbericht der 31. José Carreras Gala stehen zur Veröffentlichung in anderen Medien im Zusammenhang mit der José Carreras Gala hier frei zur Verfügung: https://www.carreras-stiftung.de/digitale-pressemappeOriginal-Content von: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42657/6175219