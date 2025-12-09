Frankfurt (ots) -- Kalenderblatt mit über 350 Tagen als Kommunikationshilfe, inklusive Links zu HintergrundinformationenArbeitgebern, die ihr Engagement für die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben sowie für Vielfalt sichtbarer machen möchten, bietet die berufundfamilie Service GmbH kostenfrei den V-Timer 2026. Der V-Timer, bei dem das V gleichzeitig für Vereinbarkeit und für Vielfalt steht, weist mehr als 350 thematisch verwandte Feier-, Gedenk-, Aktions- und Awarenesstage aus. Diese liefern Arbeitgebern Aufhänger für ihre interne und externe Kommunikation, um auf eigene Aktivitäten bezüglich der familien- und lebensphasenbewussten und/ oder vielfaltsgerechten Personal- bzw. Hochschulpolitik aufmerksam zu machen oder diese ins Leben zu rufen.Silke Güttler, Leitung Corporate Communications der berufundfamilie Service GmbH, merkt an: "Wie gelingt es uns, dass unsere Angebote zur Förderung der Work-Life-Balance bzw. unsere familiengerechten Studienbedingungen nicht in Vergessenheit geraten? Wie schaffen wir es, regelmäßig eine Awareness für Diversität zu kreieren? - Dies sind Fragen, die ganz oben bei Organisationen stehen, die sich in den Themenfeldern Vereinbarkeit und Vielfalt engagieren. Mit dem V-Timer möchten wir den Arbeitgebern eine Unterstützung bieten, das Vielfaltsbewusstsein und die Vereinbarkeitskultur in der eigenen Beleg- bzw. Studierendenschaft kommunikativ zu stärken. Denn nur, wer stringent kommuniziert, hält die Themen am Leben."Vom Ehrentag der Singles, über den Tag der Familie, dem Tag der pflegenden Angehörigen, bis hin zum Tag der nichtbinären Menschen und dem Autistic Pride Day reicht die Auflistung im V-Timer, die zu den umfassendsten ihrer Art zählt. Aufgenommen ist auch der erstmals für 2026 von den Vereinten Nationen ausgerufene Internationale Tag des friedlichen Miteinanders. Zudem enthält der V-Timer eine Übersicht über die Schulferien 2026 in allen 16 Bundesländern.Über den V-Timer will die berufundfamilie zusätzlich auf die enge Verbindung der Themenfelder Vereinbarkeit und Vielfalt verweisen. Besonders deutlich wird diese beispielsweise beim Regenbogenfamilientag und dem Tag der trans Eltern.Kostenfreier Abruf des V-Timers im PDF-Format mit ZusatzfunktionDer V-Timer steht als zweiseitiges PDF-Dokument zur Verfügung, das für den Druck im Format DIN A3 ausgelegt ist. Digital aufgerufen, kann jeder in dem PDF gelistete Tag angeklickt werden, um zu Hintergrundinformationen zu gelangen. Verlinkt wird jeweils auf eine externe Website, für deren Inhalte die jeweiligen Herausgeber verantwortlich sind.Abrufbar ist der V-Timer über die berufundfamilie-Website: https://rb.gy/tmz8w1.Die berufundfamilie Service GmbH geht auf eine 1998 von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung ins Leben gerufene Initiative zurück und verfügt nunmehr über eine über 25-jährige Expertise in der Prozessbegleitung und Organisationsentwicklung. Als Dienstleister und Think Tank unterstützt sie Unternehmen, Institutionen und Hochschulen bei der Gestaltung einer attraktiven, modernen Arbeits- und Studienwelt, in der die individuellen Bedürfnisse der Beschäftigten/ Studierenden, die Belange des Teams und die betrieblichen Anforderungen in Balance miteinander sind. Ihr zentrales etabliertes Angebot ist das audit berufundfamilie bzw. das audit familiengerechte hochschule, welche Organisationen nutzen, um ihre familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik bzw. ihre familiengerechten Arbeits-, Forschungs- und Studienbedingungen systematisch und nachhaltig zu gestalten. Das audit berufundfamilie und das audit familiengerechte hochschule stehen unter der Schirmherrschaft von Bundesfamilienministerin Karin Prien. Gemeinsam mit der Charta der Vielfalt e.V. trägt sie das audit beruf&vielfalt sowie das audit hochschule&vielfalt - die Instrumente der Strategie- und Organisationsentwicklung für den Auf- und Ausbau eines ganzheitlichen und nachhaltigen Vielfaltsmanagements. Mit ihren qualifizierten Berater:innen zeigt sie sich für die Durchführung der Auditierungen verantwortlich.www.berufundfamilie.dePressekontakt:Silke GüttlerLeitung Corporate Communicationsberufundfamilie Service GmbHTelefon: +49 69 7171 333-161E-Mail: s.guettler@berufundfamilie.deOriginal-Content von: berufundfamilie Service GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130344/6175229