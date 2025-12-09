Nordex Group fügt heute seiner beeindruckenden Auftragsserie einen weiteren Baustein hinzu. Wieder einmal ohne Nennung der Auftraggeber, reichen dennoch die Eckdaten, um die Wachstumsstory der Norddeutschen zu bestätigen. In Kurzform: Die Nordex Group habe neue Aufträge über 102 MW in Frankreich und Belgien erhalten. Insgesamt sollen 28 Turbinen in sieben Windparks installiert werden. Zusätzlich zu jedem Vertrag sei ein mehrjähriger Service- und Wartungsvertrag abgeschlossen worden, um "die langfristige Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Anlagen sicherzustellen". Auf Dauer werden die Wartungsverträge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
