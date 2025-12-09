Nordex Group fügt heute seiner beeindruckenden Auftragsserie einen weiteren Baustein hinzu. Wieder einmal ohne Nennung der Auftraggeber, reichen dennoch die Eckdaten, um die Wachstumsstory der Norddeutschen zu bestätigen. In Kurzform: Die Nordex Group habe neue Aufträge über 102 MW in Frankreich und Belgien erhalten. Insgesamt sollen 28 Turbinen in sieben Windparks installiert werden. Zusätzlich zu jedem Vertrag sei ein mehrjähriger Service- und Wartungsvertrag abgeschlossen worden, um "die langfristige Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Anlagen sicherzustellen". Auf Dauer werden die Wartungsverträge ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.