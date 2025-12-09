Nordex sammelt in Frankreich und Belgien weiter kräftig Aufträge ein: Insgesamt sicherte sich der Turbinenhersteller neue Projekte über 102 Megawatt. In sieben bislang nicht namentlich genannten Windparks sollen 28 Anlagen errichtet werden - flankiert von langfristigen Service- und Wartungsverträgen, die die Verfügbarkeit der Parks über Jahre hinweg absichern. Die Aktie legt im frühen Handel zu.Die Installation der Turbinen ist für 2026 und 2027 vorgesehen. In Frankreich beliefert Nordex Standorte ...

