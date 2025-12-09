EQS-News: Impact Asset Management GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Nachhaltigkeit

Impact Asset Management (I-AM): Alle fünf Fonds der GreenStars-Familie erhalten die Bestnote des FNG-Siegel 2026



Dies ist eine Marketinganzeige Impact Asset Management (I-AM): Alle fünf Fonds der GreenStars-Familie erhalten die Bestnote des FNG-Siegel 2026 3 Sterne des Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) für die gesamte Produktpalette

Vierte Auszeichnung in Folge der GreenStars-Fonds mit der höchstmöglichen Bewertung von Nachhaltigkeit bei der FNG-Siegel-Vergabe Wien, 09.12.2025 - Sämtliche Fonds der GreenStars-Familie von Impact Asset Management (I-AM) sind mit dem FNG-Siegel 2026 mit drei Sternen des Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) ausgezeichnet worden. Dies stellt bereits die vierte Auszeichnung der GreenStars-Fonds mit dem höchstmöglichen Ergebnis in Bezug auf die Bewertung von Nachhaltigkeit bei der FNG-Siegel-Vergabe dar. Zur GreenStars-Familie gehören die Aktienfonds GreenStars Global Equities (ISIN institutionelle Tranche: AT0000A3JH38, ISIN Privatanleger-Tranche: AT0000A3JH46) und GreenStars European Equities (ISIN AT000A2DXV8) sowie die Mischfonds GreenStars Balanced (ISIN AT0000A12GB5), GreenStars Moderate (ISIN institutionelle Tranche: AT0000A1A6M5, ISIN Privatanleger-Tranche: AT0000497698) und GreenStars Opportunities (ISIN institutionelle Tranche: AT0000A12G92, ISIN Privatanleger-Tranche: AT0000A1YH23). Nach der EU-Offenlegungsverordnung werden alle Fonds der GreenStars-Familie als Artikel 8-Fonds, d.h. als Fonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale in ihrer Anlagestrategie berücksichtigen, eingestuft. Bei der Entscheidung, in den GreenStars Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des GreenStars Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind. Daniel Feix, Geschäftsführer der Impact Asset Management GmbH: "Wir freuen uns sehr, dass alle unsere GreenStars-Fonds zum vierten Mal in Folge mit dem FNG-Siegel ausgezeichnet worden sind und dabei mit der höchstmöglichen Bewertung von drei Sternen abgeschnitten haben. Diese Bewertung bestätigt unseren hohen Anspruch an Nachhaltigkeit, der fest in unserer Unternehmens-DNA verankert ist, sowie die kontinuierlich harte Arbeit des I-AM-Investmentteams". "Das FNG-Siegel gehört zu den anerkannten Zertifizierungen im DACH-Raum für nachhaltige Fonds. Mit diesem Siegel können sich nachhaltig orientierte Anleger:innen mit hohen Qualitätsansprüchen im Markt für nachhaltige Fonds orientieren. Wir sind stolz, dass unsere GreenStars-Fonds die strengen Anforderungen an nachhaltige Fonds maximal erfüllen", resümiert Andreas Böger, Head of Sustainability bei Impact Asset Management. Das FNG-Siegel ist eine der anerkanntesten Nachhaltigkeitszertifizierungen im deutschsprachigen Markt für nachhaltige Investmentfonds. Das jährlich vergebene Siegel des Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. bestätigt einen Mindeststandard für nachhaltige Fonds bei der Umsetzung weltweit anerkannter Normen wie sie u.a. im UN Global Compact definiert sind. Die weitere Prämierung mit eins bis maximal drei Sternen zeichnet weitere Qualitätsmerkmale im Hinblick auf das Nachhaltigkeitsprofil aus. Dabei werden die Bereiche institutionelle Glaubwürdigkeit, Produktstandards und Portfolio-Fokus (Titelauswahl, Engagement und KPIs) berücksichtigt. Um die Unabhängigkeit und Weiterentwicklung des FNG-Siegels zu gewährleisten, arbeitet das FNG mit dem gemeinnützigen Wissenschaftsverein F.I.R.S.T. und dem ESG-Forschungsunternehmen Advanced Impact Research, einem Spin-off der Universität Hamburg, zusammen. Die diesjährige FNG-Siegel-Vergabefeier findet am 11. Dezember 2025 in Frankfurt am Main statt. Weitere Informationen zu den GreenStars Fonds finden Sie unter https://www.impact-am.eu/fonds# Die Impact Asset Management

zählt zu den führenden nachhaltigen Asset Management Gesellschaften im deutschsprachigen Raum, die auf Auswahl, Analyse und Management von ESG- und Impact-Strategien spezialisiert sind. Das I-AM Team besteht aus 28 Mitarbeiter:innen. Die Anlagepolitik verfolgt das Ziel, durch die Investmentstrategie in ESG-konforme Wertpapiere, Impact Investment via Mikrofinanz und einem verantwortungsvollen Investmentansatz zum Erreichen der UN Sustainable Development Goals beizutragen. Das Anlageziel besteht darin, als "Triple-Bottom-Line" Asset Manager soziale, ökologische und finanzielle Erträge zu generieren. Kooperationen ergänzen die Anlageprozesse und fördern den Wissensaustausch auf internationaler Ebene. Ziel der Produkte von Impact Asset Management ist ein kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei größtmöglicher Risikostreuung und Sicherheit. In guten Marktphasen liegt der Fokus auf Performance-Optimierung. Der Geschäftsfokus liegt auf institutionellen Kunden und vermögenden Privatkunden. Impact Asset Management verfolgt das Ziel, in den nächsten Jahren ihre Kundenbasis in enger Zusammenarbeit mit Banken, Plattformen und Vertriebspartnern zu vergrößern und in neue Märkte zu expandieren. Seit Dezember 2024 ist die Impact Asset Management GmbH Teil der Erste Asset Management GmbH. Pressekontakt edicto GmbH

Ralf Droz / Jessica Pommer

Tel.: 069 90550554

Pressekontakt edicto GmbH

Ralf Droz / Jessica Pommer

Tel.: 069 90550554

Mail: iam@edicto.de



