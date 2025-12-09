Anzeige / Werbung

Heraeus-Ausblick 2026: Gold mit Rückenwind durch Zentralbankkäufe und "fiskalische Dominanz", Silber volatiler - nach Konsolidierung im 1. Halbjahr könnte im 2. Halbjahr neue Dynamik einsetzen.

Nach einem Rekordjahr 2025 rückt die Frage in den Fokus, wie es mit Gold und Silber 2026 weitergeht. Im aktuellen "Precious Metals Outlook 2026" skizzieren die Experten von Heraeus ein Bild, das von Gegenwind im ersten Halbjahr und potenziellen Stützen in der zweiten Jahreshälfte geprägt ist.

Während Gold vor allem durch anhaltende Zentralbankkäufe, Inflationssorgen und das Thema "fiskalische Dominanz" unterstützt werden könnte, sieht das Haus bei Silber schwächere Nachfrage in mehreren Kernsegmenten - mit der Möglichkeit, dass das Metall dennoch dem Goldpreis folgt.

Ausblick 2026: Läuft Kupfer jetzt Gold und Silber den Rang ab?

