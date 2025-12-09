LUXEMBURG und STOCKHOLM, Dec. 09, 2025, eine europäische Cloud-Plattform, und SUSE , Anbieter von Open-Source-Lösungen für Unternehmen, starten eine strategische Partnerschaft. Gemeinsam wollen sie eine europäische Lösung für Cloud-Infrastruktur und -Management entwickeln, die digitale Souveränität in den Mittelpunkt stellt. Als Unterzeichner der EuroStack -Initiative bringen beide Unternehmen ihre jeweiligen Stärken ein: evroc seine Cloud-Plattform und Infrastruktur, SUSE seine Erfahrung im Infrastruktur-Management. So soll künftig eine verlässliche und sichere Umgebung für geschäftskritische Workloads entstehen.

Im ersten Schritt wird evroc die Betriebssysteme SUSE Linux Enterprise und SUSE Linux Micro anbieten und gehört damit zu den ersten souveränen Cloud-Service-Anbietern in Europa. SUSE Rancher Prime durchläuft ebenfalls den Zertifizierungsprozess für den Betrieb auf der Cloud von evroc, wodurch eine robuste Grundlage für das Management von Kubernetes-Umgebungen entsteht. Die allgemeine Verfügbarkeit ist für das erste Quartal 2026 geplant.

"Die Partnerschaft mit evroc ist ein wichtiger Schritt, um unseren Kunden offene, interoperable und sichere Lösungen anbieten zu können", sagt Frank Feldmann, Chief Strategy Officer von SUSE. "Gemeinsam arbeiten wir an einem wirklich europäischen Cloud-Ökosystem, das Unternehmen digitale Souveränität und die Flexibilität gibt, um innovative Lösungen zu entwickeln."

Alle gemeinsamen Angebote von evroc und SUSE werden den SUSE Sovereign Premium Support umfassen, sodass Kunden Unterstützung durch in Europa ansässiges Personal erhalten. Im Rahmen der langfristigen Partnerschaft werden evroc und SUSE schrittweise weitere offene Infrastrukturlösungen und Support-Angebote integrieren, darunter SUSE Virtualization sowie SUSE AI.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit SUSE, um ein umfassendes und souveränes Cloud-Angebot für den europäischen Markt zu entwickeln", ergänzt James Collis, VP of Partnerships bei evroc. "Die ausgewiesene Expertise von SUSE im Enterprise-Open-Source-Bereich zusammen mit der Cloud-Infrastruktur von evroc schafft eine Lösung, die Organisationen mehr Kontrolle und Sicherheit über ihre digitalen Ressourcen ermöglicht."

"Durch die Zusammenarbeit mit einem vertrauenswürdigen Partnerökosystem, das souveräne Kontrollen ohne Agilitätsverlust sicherstellt, können Technologieanbieter Organisationen besser unterstützen. So lassen sich souveräne Infrastrukturen erfolgreich umsetzen und die damit verbundenen Herausforderungen bewältigen", sagt Rahiel Nasir, Research Director, European Cloud Practice, Lead Analyst, Digital Sovereignty bei IDC. "Dieser Ansatz hilft europäischen Unternehmen, über eine teilweise Souveränität hinauszugehen und das gesamte Spektrum an Anforderungen an Daten-, technische und operative Souveränität zu erfüllen, wie es das heutige regulatorische Umfeld erfordert."

Über SUSE

SUSE ist ein weltweit führender Anbieter innovativer, zuverlässiger und sicherer Open Source-Lösungen für Unternehmen, darunter SUSE? Linux Suite, SUSE? Rancher Suite, SUSE? Edge Suite und SUSE? AI Suite. Mehr als 60 % der Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf SUSE für den Betrieb ihrer unternehmenskritischen Workloads, um überall Innovationen zu ermöglichen - vom Rechenzentrum über die Cloud bis hin zum Edge und darüber hinaus. SUSE bringt das "Open" in Open Source zurück und arbeitet gemeinsam mit Partnern und Communities, damit Kunden die Flexibilität haben, Innovationsaufgaben heute zu meistern und morgen ihre Strategie und Lösungen weiterentwickeln können. Weitere Informationen finden Sie unter www.suse.com .

Über evroc

evroc baut Europas Hyperscale-Cloud und kritische KI-Infrastruktur auf. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden, und verfügt über Entwicklungsbüros in Sophia Antipolis, Frankreich, und London, Vereinigtes Königreich. Bis 2030 will evroc 10 Hyperscale-Rechenzentren betreiben und Tausende von Mitarbeitern in ganz Europa beschäftigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.evroc.com .

