Die INNIO Group hat den Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Unternehmen 2026 gewonnen. INNIO wurde bei der 18. Preisvergabe in Düsseldorf als Sieger der Kategorie "Motoren und Turbinen" im Bereich "Maschinen und Anlagen" geehrt. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen für unternehmerische Verantwortung in Europa und orientiert sich an den Zielen der Agenda 2030 der Vereinten Nationen und damit an den zentralen Transformationsfeldern wie Klima, Biodiversität, Ressourcen, Lieferkette und Gesellschaft.

"Diese Auszeichnung ist eine große Anerkennung für unser gesamtes Team und bestätigt unseren 360-Grad-Ansatz für nachhaltige Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette", sagt Marcin Kawa, VP Sustainability der INNIO Group. "Wir setzen uns dafür ein, die Energiewende aktiv mitzugestalten und unseren Kunden Lösungen zu bieten, die sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich überzeugen."

Die INNIO Group ist ein führender Anbieter fortschrittlicher Lösungen für die Energieinfrastruktur von Datacentern, die dezentrale Energieerzeugung und Verdichtungsanwendungen. INNIO unterstützt seine Kunden weltweit dabei, die steigende Energienachfrage insbesondere durch den wachsenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz und die zunehmende Elektrifizierung der Wirtschaft so nachhaltig wie möglich zu decken. Mit innovativen Technologien, die den Einsatz von Biogas, Wasserstoff und zunehmend auch E-Fuels ermöglichen, sowie einem Kreislaufwirtschaftskonzept mit dem Potenzial, die Lebensdauer seiner Produkte deutlich zu verlängern, unterstützt INNIO eine nachhaltige und effiziente Energieversorgung über den gesamten Lebenszyklus.

Die Prämierung unterstreicht die Vorreiterrolle von INNIO bei der Entwicklung nachhaltiger Energielösungen und der Transformation der Branche.

INNIO ist in der Vergangenheit bereits mehrfach für sein nachhaltiges Engagement ausgezeichnet worden. So erhielt das Unternehmen zum vierten Mal in Folge die Platinmedaille von EcoVadis und zählt damit zu den besten 1% aller bewerteten Unternehmen. Darüber hinaus wurde INNIO von Sustainalytics Morningstar als "ESG Industry Top Rated" sowie mit dem Zertifikat "H2 Readiness" des TÜV SÜD ausgezeichnet.

