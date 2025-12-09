In einer sich rasant wandelnden Welt sind fondsgebundene Lösungen das Mittel der Wahl für die Altersvorsorge. AXA bietet die passende Antwort mit JustInvest, dem einzigartigen Gesamtpaket von AXA. Die Altersvorsorge- und Investmentberatung von heute stellt an Makler:innen vielfältige Anforderungen. Da braucht es ein Angebot, das auf allen Ebenen überzeugt - wie JustInvest. Durch eine hervorragende Fondsauswahl, einen kostengünstigen Versicherungsmantel und wertvolle Produktflexibilitäten bietet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact