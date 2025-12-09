Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Blue Moon Metals Inc. und Mogotes Metals Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 08.12.2025, 20:45 Uhr Zürich/Berlin Das Interesse von Investoren an Bergbaugesellschaften ist groß. Der Aufschwung im Finanzierungsbereich ist besonders bei Goldfinanzierungen erkennbar. Im Jahresvergleich stiegen sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Swiss Resource Capital