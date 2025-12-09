KI verändert die Softwarewelt - und das nicht nur technisch. Sie stellt Abläufe, Rollen und Verantwortung in Frage. Warum die Unternehmens-IT alte Muster überdenken und neue Wege gehen muss. Für Jahrzehnte war Softwareentwicklung ein exklusiver Zirkel: Wer mitmachen wollte, brauchte Fachwissen, Erfahrung, Geduld und die richtigen Tools. Dank Generativer Künstlicher Intelligenz (GenAI) steht die Tür jetzt weiter offen: Auch Menschen ohne Programmierkenntnisse ...

