Eschborn/Wien (ots) -Der deutsche Marktführer für Best-Ager-Reisen, trendtours Touristik, bietet seine weltweiten Rundreisen mit Bestpreis-Garantie ab sofort auch in Österreich an und erschließt damit erstmals einen internationalen Quellmarkt. Im ersten Schritt werden Flüge ab Wien, Salzburg und Graz in Kombination mit attraktiven Reisen in Europa, Asien, Afrika sowie Nord- und Südamerika angeboten. Darunter auch Wanderreisen sowie Rundreisen in Kleingruppen mit maximal 20 Personen, die besonders intensive Reiseerlebnisse ermöglichen. Für das Unternehmen, das 2024 mit 302 Millionen Euro Umsatz und 261.000 Gästen ein starkes Jahr verzeichnete und in diesem Jahr einen neuen Umsatzrekord erwartet, markiert die Expansion einen weiteren Meilenstein auf seinem Wachstumskurs.Weltweite RundreisenDas Portfolio für Österreich deckt vier Kontinente ab. In Europa reicht das Spektrum von Klassikern wie dem Städte-Erlebnis Rom über kulturell geprägte Rundreisen wie Normandie & Bretagne oder Griechenland, Nordmazedonien & Albanien bis hin zu mediterranen Erlebnissen wie Apulien, Bella Calabria oder Wandern auf Madeira. In Asien zählen Singapur & Malaysia zu den Highlights, während in Afrika etwa das Sehnsuchtsziel Kenia angeboten wird. Auch Nordamerika ist vertreten, beispielsweise mit Naturwunder der USA, ebenso wie Südamerika, wo die große Erlebnisreise Argentinien & Brasilien auf dem Programm steht.Strukturelle Einkaufsvorteile ermöglichen Bestpreis-GarantieDer Erfolg von trendtours in Deutschland, der nun auch auf den österreichischen Markt übertragen werden soll, beruht auf einem klaren, über viele Jahre hinweg optimierten Geschäftsmodell. Die Zielgruppe der Best Ager ab 55 schätzt geführte Rundreisen mit vielen Inklusiv-Leistungen - eine Erwartung, die trendtours konsequent erfüllt. Ein deutlicher Unterschied zu anderen Anbietern von Rundreisen sind die umfangreichen Terminserien: trendtours plant seine Touren mit häufig 30 bis 40 Abreisen pro Zielgebiet. Diese Kontinuität führt zu deutlich besseren Konditionen im Einkauf, da internationale Partner Planungssicherheit erhalten und ihre Kapazitäten gleichmäßig auslasten können. "Die Folge ist ein struktureller Vorteil, der es uns ermöglicht, unseren Kunden ein exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis mit Bestpreis-Garantie zu bieten", stellt trendtours-Geschäftsführer Markus Daldrup klar. Dabei seien Verkaufsveranstaltungen oder "Fabrikbesichtigungen", wie sie von so manchem preisaggressiven Wettbewerber nicht selten angeboten würden, definitiv ausgeschlossen, so Daldrup weiter. Ein ungetrübtes und schönes Reiseerlebnis stehe über allem.Hybrides VertriebsmodellDie Wurzeln des Unternehmens liegen im Direktvertrieb. trendtours vermarktet seine Angebote vor allem über klassische Medien: Wöchentlich erscheinen mehr als sechs Millionen Zeitungsbeilagen, begleitet von 300.000 bis 500.000 postalischen Kundenmailings. Diese Form des Marketings trifft die Kommunikationsgewohnheiten der Zielgruppe ideal. Ergänzt wird sie durch digitale Vermarktungswege sowie TV-Werbung. Trotz eines klaren Fokus auf Direktvermarktung setzt trendtours seit einigen Jahren sehr erfolgreich auf ein hybrides Vertriebsmodell: In Deutschland werden die Reisen inzwischen auch über mehr als 4.000 Reisebüropartner verkauft, die inzwischen einen substanziellen Umsatzanteil generieren. Eine wichtige Säule ist dabei die Preisgleichheit über alle Kanäle hinweg - ein zentrales Versprechen gegenüber den Vertriebspartnern.Mit Blick auf den österreichischen Markt sieht trendtours-Chef Daldrup großes Potenzial: "Österreich ist für uns der nächste logische Schritt. Die Nachfrage nach attraktiven, aber dennoch bezahlbaren Rundreisen ist auch hier enorm. Mit unserer klaren Ausrichtung auf die Zielgruppe 55+, unserer Angebotsvielfalt und der Bestpreis-Garantie sind wir überzeugt, in Österreich sehr schnell Fuß zu fassen."Zu den Angeboten: https://www.trendtours.at/Über trendtours:trendtours ist der führende Veranstalter für Best-Ager-Reisen in Deutschland. Das im Jahr 2005 gegründete Unternehmen verzeichnete in 2024 mehr als 261.000 Gäste und einen Umsatz von über 302 Millionen Euro. Der Angebotsschwerpunkt sind weltweit geführte Rundreisen per Bus, Flug oder Schiff. trendtours vertreibt seine Reisen direkt und über mehr als 4.000 Reisebüropartner. Der in Eschborn bei Frankfurt a. M. ansässige Spezialist beschäftigt mehr als 170 Mitarbeiter. Zur Geschäftsführung gehören Markus Daldrup (CEO), Christian Holz und David Firle.Pressekontakt:Mario Köpers, KC3 GmbH, info@koepers-kc3.de, +49 170 5672100Original-Content von: trendtours Touristik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133410/6175334