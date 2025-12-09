Hannover (www.anleihencheck.de) - Vonseiten der Europäischen Zentralbank (EZB) kommen derzeit immer stärkere Signale hinsichtlich einer möglichen Zinserhöhung anstatt einer Zinssenkung, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Isabel Schnabel (Vorstandsmitglied der EZB) habe sich in einem Bloomberg Interview wie folgt geäußert: "Sowohl die Märkte als auch Umfrageteilnehmer erwarten, dass die nächste Zinsänderung eine Anhebung sein wird, wenn auch nicht in naher Zukunft… Ich kann mich mit diesen Erwartungen durchaus anfreunden." Was seien die Gründe? Während die Wirtschaft in Deutschland weiter schwächele, habe sich das Wachstum im Euroraum in Q3 besser entwickelt als bisher erwartet. Zur gleichen Zeit sei im November der inflationäre Druck angestiegen. ...

