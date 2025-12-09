Volkswagen warnt in den USA vor erhöhter Brandgefahr bei einigen Einheiten seines Elektro-SUV ID.4. Von dem Rückruf betroffen sind 311 Fahrzeuge der Modelljahrgänge 2023 und 2024. Als Defekt hat das Unternehmen falsch ausgerichtete Elektroden in einzelnen Batteriezellen identifiziert. In den USA sind seit Anfang 2024 vereinzelt parkende bzw. ladende VW ID.4 in Brand geraten. Hersteller Volkswagen hat inzwischen einen Zusammenhang zwischen den Fällen ...

