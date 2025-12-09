Eine US-Bundesrichterin stoppt Trumps Windkraft-Verbot: Trump kassiert vor Gericht eine schwere Niederlage. Für die Wind-Branche bedeutet das Urteil Planungssicherheit - und politischen Rückenwind. ESG-Aktien legen los.Ein weitreichender Eingriff der US-Regierung in den Energiemarkt ist vor Gericht gescheitert: Eine Bundesrichterin hat das von Präsident Donald Trump verhängte Verbot neuer Windkraftprojekte in den USA aufgehoben. Die Entscheidung gilt als herber Rückschlag für das Weiße Haus und als großer Erfolg für die angeschlagene Windenergiebranche. Richterin Patti Saris vom Bundesbezirksgericht in Massachusetts erklärte am Montag, das Vorgehen des Präsidenten sei willkürlich und …

