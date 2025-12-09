Anzeige
Dienstag, 09.12.2025
Diese Biotech-News am 11. Dezember könnte 2026 komplett verändern
PR Newswire
09.12.2025 09:54 Uhr
83 Leser
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 09

[09.12.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.12.25 LU2941599081 24,795,583.00 EUR 30,000.0000 254,387,478.02 10.2594
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.12.25 LU2941599248 1,876,646.00 USD 0 19,526,350.98 10.4049
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.12.25 LU2941599834 914,532.00 GBP 0 9,330,642.52 10.2026
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.12.25 LU2994520851 13,452,568.00 USD 0 139,602,519.25 10.3774
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.12.25 LU2994520935 1,253,123.00 USD 0 12,720,108.56 10.1507
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.12.25 LU2994521073 155,982.00 USD 7,000.0000 1,595,392.98 10.2281
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.12.25 LU2994521669 32,476.00 GBP 0 327,584.69 10.087
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.12.25 LU2941599164 72,435.00 EUR 0 728,773.30 10.0611
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.12.25 LU2941599594 10,000.00 CHF 0 100,121.51 10.0122
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.12.25 LU3218628298 2,300.00 MXN 0 460,746.56 200.3246

© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.