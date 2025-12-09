Anzeige
Dienstag, 09.12.2025
Diese Biotech-News am 11. Dezember könnte 2026 komplett verändern
PR Newswire
09.12.2025 09:54 Uhr
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 09

[09.12.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.12.25 IE00BMQ5Y557 458,600.00 EUR 0 51,374,475.78 112.0246
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.12.25 IE00BMDWWS85 44,815.00 USD 0 5,394,661.69 120.3763
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.12.25 IE00BN0T9H70 52,803.00 GBP 0 6,167,333.82 116.7989
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.12.25 IE00BKX90X67 55,079.00 EUR 0 6,016,750.57 109.2386
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.12.25 IE00BKX90W50 15,811.00 CHF 0 1,540,279.89 97.4182
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.12.25 IE000L1I4R94 1,663,113.00 USD 0.00 19,363,282.31 11.6428
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.12.25 IE000LJG9WK1 525,302.00 GBP 0 5,434,846.97 10.3461
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.12.25 IE000JL9SV51 40,471.00 USD 0 486,869.92 12.0301
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.12.25 IE000BQ3SE47 3,710,547.00 SEK 0 420,130,457.40 113.226
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.12.25 IE000LSFKN16 656,306.00 GBP 0 6,838,952.89 10.4200
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.12.25 IE000LH4DDC2 272,747.00 EUR 0 3,078,070.26 11.2854
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.12.25 IE000WXLHR76 1,013,673.00 EUR 0 10,886,755.75 10.7399
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.12.25 IE000P7C7930 73,581.00 GBP 0 814,686.37 11.0720
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.12.25 IE000CV0WWL4 11,000,000.00 JPY 0 1,349,545,056.00 122.6859
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.12.25 IE0002A3VE77 700,000.00 EUR 0 8,854,849.99 12.6498
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.12.25 IE000YMBL844 2,281,357.00 USD 0 23,856,882.61 10.4573
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.12.25 IE000RH1ZG27 64,427.00 USD 0 683,526.82 10.6093
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.12.25 IE000CCQKON9 2,234,999.00 EUR 0 22,649,501.85 10.1340
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.12.25 IE000I8CR2Q4 5,005.00 EUR 0 50,679.85 10.1258
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.12.25 IE0009ZTL4B5 510,000.00 USD 0 5,496,690.53 10.7778
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
08.12.25 IE000Y3FZEN4 521,000.00 USD 0 5,327,169.19 10.2249

