Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 09
[09.12.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.12.25
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,374,475.78
|112.0246
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.12.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,394,661.69
|120.3763
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.12.25
|IE00BN0T9H70
|52,803.00
|GBP
|0
|6,167,333.82
|116.7989
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.12.25
|IE00BKX90X67
|55,079.00
|EUR
|0
|6,016,750.57
|109.2386
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.12.25
|IE00BKX90W50
|15,811.00
|CHF
|0
|1,540,279.89
|97.4182
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.12.25
|IE000L1I4R94
|1,663,113.00
|USD
|0.00
|19,363,282.31
|11.6428
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.12.25
|IE000LJG9WK1
|525,302.00
|GBP
|0
|5,434,846.97
|10.3461
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.12.25
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|486,869.92
|12.0301
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.12.25
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|420,130,457.40
|113.226
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.12.25
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,838,952.89
|10.4200
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.12.25
|IE000LH4DDC2
|272,747.00
|EUR
|0
|3,078,070.26
|11.2854
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.12.25
|IE000WXLHR76
|1,013,673.00
|EUR
|0
|10,886,755.75
|10.7399
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.12.25
|IE000P7C7930
|73,581.00
|GBP
|0
|814,686.37
|11.0720
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.12.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,349,545,056.00
|122.6859
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.12.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,854,849.99
|12.6498
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.12.25
|IE000YMBL844
|2,281,357.00
|USD
|0
|23,856,882.61
|10.4573
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.12.25
|IE000RH1ZG27
|64,427.00
|USD
|0
|683,526.82
|10.6093
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.12.25
|IE000CCQKON9
|2,234,999.00
|EUR
|0
|22,649,501.85
|10.1340
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.12.25
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,679.85
|10.1258
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.12.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,496,690.53
|10.7778
|Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.12.25
|IE000Y3FZEN4
|521,000.00
|USD
|0
|5,327,169.19
|10.2249
