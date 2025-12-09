Nordex sichert sich neue Aufträge in Kerneuropa: In Frankreich und Belgien sollen in Summe 102 Megawatt (MW) an Windkraftleistung installiert werden. Insgesamt werden 28 Turbinen in sieben Windparks errichtet - inklusive mehrjähriger Service- und Wartungsverträge, die für Nordex erfahrungsgemäß besonders ertragsstark sind. Für Anleger ist die Meldung ein weiteres Puzzleteil im laufenden Ausbau des europäischen Geschäfts - kein Paukenschlag, aber solider Rückenwind für das Orderbuch. 77 MW in Frankreich: Kernmarkt bleibt in Bewegung Der Schwerpunkt der neuen Bestellungen liegt in Frankreich. In ...

