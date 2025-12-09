TKMS - während die Mutter heute durchwachsene Zahlen liefert, konnte gestern das frisch gekürte zukünftige MDAX-Mitglied reüssieren. Besonders das übervolle Orderbuch bietet, fast auf Jahrzehnte, Wachstumsperspektiven.Bestätigt durch einen Blick auf die aktuellen News (s.o.). Und so halten viele die TKMS für die besssere Wahl gegenüber der Mutter. Auch der Hoffnungsträger ThyssenKrupp nucera scheint gegenüber der Marinesparte zurückzustehen, zumindest solange die Wasserstoffhoffnungen sich nicht in konkreten Aufträgen widerspiegeln. Auch wenn die Defensewelle an der Börse derzeit pausiert, durch ...

