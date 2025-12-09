Halle (Saale) (ots) -Easyfitness setzt ein starkes Zeichen für die Fitnesslandschaft in Sachsen-Anhalt: Am Südstadtring 58, 06128 Halle (Saale) eröffnet im März 2026 eines der modernsten Fitnessstudios der gesamten Region. Auf rund 1.800 Quadratmetern, ausgestattet mit über 200 Kraft- und Ausdauergeräten, entsteht derzeit ein High-End-Trainingsraum, der neue Maßstäbe für ambitioniertes Fitness- und Hyrox-Training setzt.Franchisenehmer Torsten Rapior sieht im Standort Halle einen Meilenstein: "Wir bringen eine Fitnessqualität nach Halle, die es in dieser Form hier noch nicht gegeben hat. Unser Anspruch: maximale Trainingsfreiheit, modernste Geräte und ein Umfeld, das jeden - vom Einsteiger bis zum Hyrox-Athleten - wirklich weiterbringt."Hyrox in Halle: ein eigenes Trainings-EcosystemEin besonderer Schwerpunkt des neuen Studios liegt auf der Hyrox-Kooperation, die in Halle auf einem außergewöhnlich hohen Niveau umgesetzt wird. Mitglieder erwartet ein voll ausgestatteter Hyrox-Trainingsbereich mit modernen funktionellen Einheiten, Performance-Setups und aufeinander abgestimmten Trainingszonen.Rapior betont: "Hyrox ist einer der größten Fitness-Trends Europas - und wir bauen hier einen Ort, an dem Athleten ihr Training auf das nächste Level heben können. Halle bekommt eine echte High-Performance-Arena."Premium-Ausstattung - flexibel nutzbarNeben der Hyrox-Zone zeichnet sich das Studio durch eine umfassend moderne und hochwertige Gesamtausstattung aus. Trainiert werden kann an sieben Tagen die Woche von 05:00 bis 24:00 Uhr. Mehr als 200 hochmoderne Kraft- und Ausdauergeräte sowie spezialisierte Plate-Loaded- und Performance-Bereiche sorgen für vielfältige Trainingsmöglichkeiten auf professionellem Niveau. Die Trainingsflächen und Umkleiden werden im Zuge des aktuellen Umbaus vollständig modernisiert und hochwertig gestaltet. Die zentrale Lage am Südstadtring, kombiniert mit eigenen Parkmöglichkeiten, gewährleistet eine komfortable Erreichbarkeit. Zudem profitieren Mitglieder von einem einmaligen Eröffnungssparpreis und der Möglichkeit, ihre Mitgliedschaft monatlich flexibel zu kündigen.Der gesamte Standort wird gegenwärtig umfassend neu strukturiert, um ein Trainingsumfeld zu schaffen, das funktional, modern und konsequent auf leistungsorientierte Bedürfnisse ausgerichtet ist.Ein Studio, das Halle bewegtMit der Eröffnung baut Easyfitness (https://www.easyfitness-halle.de/) seine Präsenz weiter aus. Die Marke zählt zu den größten und professionellsten Fitnessgruppen Deutschlands und setzt auf nachhaltige Qualität im Gerätepark, klare Trainingslogik und maximale Benutzerfreundlichkeit. Das neue Studio in Halle soll zum Leuchtturmstandort der Region werden."Unser Ziel ist es, ein Studio zu eröffnen, das nicht nur modern aussieht, sondern für Menschen wirklich funktioniert. Training soll inspirieren, stärken und Alltag verändern. Genau dafür bauen wir dieses Studio - mitten in Halle, für Halle", so Rapior.Der Eröffnungstermin, weitere Informationen sowie Einblicke in den laufenden Umbau werden in den kommenden Wochen veröffentlicht.Über EasyfitnessEasyfitness zählt mit über 160 Standorten bundesweit zu den führenden Fitnessgruppen Deutschlands. Die Marke steht für hochwertige Ausstattung, moderne Trainingskonzepte, flexible Mitgliedschaften und ein starkes Community-Gefühl. Mit dem Ausbau leistungsorientierter Trainingsflächen und spezialisierten Bereichen wie Hyrox-Zonen setzt Easyfitness deutschlandweit neue Standards.Pressekontakt:Easyfitness Halle (Saale)Torsten RapiorSüdstadtring 5806128 Halle (Saale)info@easyfitness-halle.deTel: +49 (0)1577 35188 12Original-Content von: Easyfitness Halle (Saale), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181609/6175364