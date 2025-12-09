Der Vertrag signalisiert eine wachsende Marktnachfrage nach stabiler, kontinuierlicher Netto-Fusionsenergie auf Basis des Helical Stellarators

Helical Fusion Co., Ltd. (Hauptsitz: Tokio, Japan; "Helical Fusion"), ein Unternehmen, das im Rahmen seines "Helix-Programms" ein kommerziell nutzbares Helical-Stellarator-Kraftwerk entwickelt, hat einen Stromabnahmevertrag (PPA) mit Aoki Super Co., Ltd. (Hauptsitz: Aichi, Japan; "Aoki Super"), einer großen regionalen Supermarktkette in Zentraljapan, unterzeichnet.

Takaya Taguchi (left), CEO of Helical Fusion Co., Ltd. and Masayuki Kono (right) Managing Director and Head of Administration Division of Aoki Super Co.,LTD. at the press conference held on December 8, 2025

Dies ist der erste PPA für Fusionsenergie, der jemals in Japan unterzeichnet wurde. Er stellt einen konkreten Schritt in Richtung der praktischen Anwendung von Fusionsenergie dar und signalisiert ein wachsendes Engagement der Nachfrageseite in der aufstrebenden Wertschöpfungskette der Fusionsenergie.

Bedeutung dieses Vertrags

Fusionsenergie die durch die Reproduktion der gleichen Kernfusionsreaktionen, die die Sonne antreiben, auf der Erde erzeugt wird wird weithin als hocheffiziente, nachhaltige Energiequelle angesehen. Seit der Vorstellung dieses Konzepts in den 1930er Jahren konzentrierte sich die weltweite Aufmerksamkeit vor allem auf die wissenschaftlichen und technischen Herausforderungen der Realisierung der Fusion. Damit die Fusion jedoch Teil der realen Energieinfrastruktur werden kann, ist es unerlässlich, dass es Kunden gibt, die bereit sind, durch Fusion erzeugten Strom zu beziehen und ihn in ihre langfristigen Strategien zur Dekarbonisierung zu integrieren.

Im Rahmen des Helix-Programms geht Helical Fusion von einer einfachen Prämisse aus: Die Fusion muss als zuverlässige Energiequelle funktionieren. Ausgehend von diesem Ziel definierte das Unternehmen drei unverzichtbare Anforderungen stationärer Betrieb, Netto-Strom und Wartbarkeit und wählte den Helical Stellarator als einziges Design, das alle drei Anforderungen mit der vorhandenen Technologie erfüllen kann. Der Ansatz von Helical Fusion basiert auf über 60 Jahren japanischer Fusionsforschung, wodurch das Unternehmen einen glaubwürdigen technischen Weg zu einem kontinuierlichen Netto-Strombetrieb aufzeigen kann.

Der neu unterzeichnete Stromabnahmevertrag zeigt, dass dieser Entwicklungsplan von einem realen Stromverbraucher konkret bewertet wurde: Aoki Super, das für den Betrieb seiner Filialnetze täglich große Mengen an Strom benötigt. Beide Unternehmen teilen die Ansicht, dass Fusionsenergie die Grundlage für einen umweltbewussten Einzelhandel bilden kann, der das tägliche Leben unterstützt.

Der Vertrag ist auch ein wichtiger Meilenstein für das Helix-Programm, dessen besondere Stärke darin liegt, die gesamte industrielle Wertschöpfungskette Japans von der fortschrittlichen Fertigung bis zu den Endverbrauchern zu mobilisieren, um die Realisierung der Fusionsenergie zu beschleunigen.

Über Aoki Super Co., Ltd.

Aoki Super wurde 1941 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nagoya. Das Unternehmen betreibt 50 Supermärkte in der Präfektur Aichi in Japan. Als Lebensmitteleinzelhändler, der stromintensive Geschäfte betreibt, sieht das Unternehmen den Klimawandel wie die Verlagerung landwirtschaftlicher Produktionsregionen und steigende Meerwasser-Temperaturen, die sich auf die Meeresressourcen auswirken als eine entscheidende Herausforderung an.

Im Juli 2025 tätigte Aoki Super im Rahmen seines langfristigen Engagements für Nachhaltigkeit und Umweltschutz eine strategische Investition in Helical Fusion.

Über Helical Fusion Co, Ltd.

Helical Fusion ist ein in Japan ansässiges Fusionsunternehmen, das das weltweit erste kommerziell nutzbare Netto-Elektrizitäts-Fusionskraftwerk entwickelt, wobei es sich den Helical Stellarator zunutze macht und auf mehr als 60 Jahre nationale Fusionsforschung zurückgreift.

Bis heute hat Helical Fusion 5,2 Milliarden JPY (˜ 34 Millionen USD) an Eigenkapital finanziert, wodurch sich die kumulierten Finanzmittel einschließlich Zuschüssen und Darlehen auf etwa 38 Millionen USD (˜ 6,0 Milliarden JPY) belaufen.

??Über das Helix-Programm

Das Helix-Programm zielt darauf ab, in den 2030er Jahren mit seiner Fusionspilotanlage Helix KANATA das weltweit erste kommerziell nutzbare Fusionskraftwerk in Betrieb zu nehmen. Das Programm definiert drei wesentliche Anforderungen für kommerziell nutzbare Fusionsenergie:

Dauerbetrieb: 24/7/365 stabile Leistung

Netto-Stromerzeugung: Erzeugung von mehr Energie als verbraucht wird

Wartbarkeit: regelmäßige, effiziente Wartung der Komponenten

Der Helical Stellarator ist in einzigartiger Weise in der Lage, alle drei Kriterien mit bestehenden Technologien zu erfüllen. Das Helix-Programm soll die weltweit erste Initiative sein, die alle diese Anforderungen bis in die 2030er Jahre umsetzt.

Unternehmensdetails

Geschäftstätigkeit : Entwicklung kommerzieller Fusionsreaktoren und damit verbundener Technologien

: Entwicklung kommerzieller Fusionsreaktoren und damit verbundener Technologien Gründung : Oktober 2021

: Oktober 2021 Website : https://www.helicalfusion.com/en

: https://www.helicalfusion.com/en YouTube: https://www.youtube.com/@HelicalFusion

